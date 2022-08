“Sono sconvolta”. Carlotta Dell’Isola dopo l’annuncio di crisi col marito Nello. Anche “la famiglia è spaventata”

In poco tempo è stata ripresa da siti e giornali la notizia della crisi di coppia tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due si sono sposati lo scorso maggio al Castello di Bracciano. Tra gli invitati anche molti ex inquilini del Grande Fratello VIP della sposa ed ex compagni d’avventura nello show estivo, tra cui Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Serena Spena. Le parole usate da Carlotta Dell’Isola non lasciano spazio a grossi equivoci.

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’ ha detto Carlotta Dell’Isola -. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti”.





Carlotta Dell’Isola crisi con Nello Sorrentino: “Sono sconvolta”

Nella giornata di venerdì 5 agosto Samantha de Grenet si è affrettata a correre in supporto dell’amica e ha raccontato come in realtà le cose tra la sua amica e Nello vadano a gonfie vele. La showgirl ha anche rivelato di aver trascorso del tempo, soli pochi giorni fa, insieme alla coppia. Adesso a distanza di poche ore l’ex volto di Temptation Island ha deciso di fare chiarezza e spiegare come stanno realmente le cose e ha parlato con Samuel Montegrande di The Pipol Gossip.

“Sono un po’ sconvolta da quello che sta succedendo. La cosa che mi ha sorpresa di più è stata la modalità in cui è stata ripresa l’intervista, usando titoli assurdi”, ha fatto sapere Carlotta Dell’Isola. “Ne hanno parlato persino in radio! Sono scioccata! Non smentisco l’intervista perché tutto ciò che è stato scritto è quanto precedentemente da me dichiarato. Una cosa ho trovato eccessiva: i titoli che fanno spaventare la mia famiglia”.

Pertanto l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola non smentisce le difficoltà con il marito Nello Sorrentino, ma ha trovato eccessivi i titoli utilizzati da siti e giornali, che hanno allarmato i suoi cari. L’ex vippona ha spiegato di non voler assolutamente scappare da suo marito e di avere già chiaro come andranno le cose. Vede il suo futuro accanto a Nello nella casa che stanno ristrutturando. Infine a proposito di Samantha de Grenet ha precisato: “(…) Per quanto riguarda Samantha ha ragione, forse sono stata un po’ ingenua a raccontarmi così senza filtri. Samantha de Grenet è una donna stupenda, un’amica vera e le voglio un gran bene”.

