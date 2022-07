Carlotta Dell’Isola, problemi di salute e cambiamento fisico. E ora finalmente ha deciso di dire tutto, alla luce anche e soprattutto delle pesanti critiche e di commenti poco carini ricevuti in passato a causa del suo corpo. E l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è più intenzionata a stare zitta: ” Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: “Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere”.

Carlotta Dell’Isola, problemi di salute e cambiamento fisico. Oggi ha voluto mostrare la sua differenza, ma finalmente ha voluto spiegare le ragioni del suo peso maggiore messo su anche ai tempi del reality show: “Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe.. ma sapete, rispondere a chi mi definiva “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes” solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo. Soprattutto dopo che io, all’interno di quel contesto mi ero aperta raccontando cose di me che, tornando indietro, non racconterei”.





Carlotta Dell’Isola, problemi di salute e cambiamento fisico: com’è ora

Carlotta Dell’Isola, problemi di salute e cambiamento fisico. Questo ancora il racconto dell’ex vippona ed ex volto di Temptation Island: “Ma non voglio dilungarmi ne divagare, ma rivolgermi soltanto a chi invece di puntare il dito, si è chiesta se stessi passando un periodo particolare.. ebbene no ragazzi. La vita è questa. Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico”.

Poi Carlotta Dell’Isola ha scritto ancora su Instagram, a corredo di diverse immagini di sé: “Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto sì che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese. Ad oggi, grazie al mio ginecologo ed al mio endocrinologo, la situazione è sotto controllo, ma io non dimentico: né il bene, né il male ricevuto nell’arco di quei mesi. Se solo ci mettessimo nei panni degli altri qualche volta .. 🙄😔💞🥺 Ma vabbè, si sa .. il web ti dà, il web ti toglie ..”.

E nei commenti Carlotta Dell’Isola ha voluto aggiungere altro: “Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA !! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze. Nelle foto potrete vedere la trasformazione di cui vi ho parlato: nella prima foto, oggi (anzi ieri pomeriggio 😅) e andando avanti il mio post GF e il ‘prima’”.