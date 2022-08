La bomba su Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino era stata sganciata ieri; era bastato un post per scatenare le voci di una crisi a poco più di due mesi dalle nozze. Parole, quelle di Carlotta, difficili da equivocare. “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti”.



E ancora: ““Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto caz**ta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo. Sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà.”





Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, la verità sulla crisi: parla Samantha De Grenet



Parole che avevano fatto seguito all’assenza di Nello dai social. Una scelta che Carlotta aveva motivato con la volontà del marito di essere fuori dal circuito del gossip, ricevendo in cambio, tuttavia, l’esatto contrario. Ora sulla questione parla un’amica della coppia, Samantha De Grenet, che Carlotta ha conosciuto dentro le mura del Grande Fratello Vip e tra le invitate d’onore al matrimonio. (Leggi anche “Decisione costretta”. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, succede dopo 2 mesi di matrimonio)



Proprio Samantha ha raccontato un retroscena a riguardo, andando a smentire le voci di crisi a pochi mesi dalle nozze. “Ma perché???”, si legge nella storia postata dalla showgirl su Instagram. “Leggo su vari siti che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sarebbero in crisi… Ma quando mai??? Sono stati questo weekend con me ed erano più complici ed innamorati che mai”.



Verità o semplice modo per tenere lontano i curiosi da un momento particolarmente doloroso? La verità potrebbe uscire fuori nei prossimi giorni. Recentemente Carlotta era sta al centro del gossip per il suo cambiamento fisico. Spiegava Carlotta: “Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico”.

