Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, dopo le voci dei giorni scorsi ora parla lei. La coppia si era sposata lo scorso 28 maggio al Castello di Bracciano. Tra gli invitati anche molti ex inquilini del Grande Fratello VIP della sposa ed ex compagni d’avventura nello show estivo, tra cui Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Serena Spena. Al matrimonio anche Valerio Scanu e Andrea Sannino che avevano regalato emozionanti esibizioni. Sonia Lorenzini aveva poi raccontato della sua commozione.



“È stato un matrimonio letteralmente da favola. Mi emoziono sempre, sono di certo parecchio sensibile, ho provato un po’ di invidia devo ammetterlo, ma di quella sana nel vedere così tanto amore attorno a me, perché si, quella di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino è una gran bella storia d’amore che ieri ha fatto scaldare i cuori di tutti i presenti”. Ma qualcosa da subito sembrava non tornare. In una recente intervista Carlotta dichiarava questo.





Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, matrimonio in crisi



“Diciamo che io l’avevo presa un po’ sottogamba tutta questa situazione del matrimonio. Ho un problema, idealizzo un po’ il tutto. Sono convinta sempre che sia tutto rose e fiori. La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!”. (Leggi anche “Facciamo una strage”. Eleonora Daniele e la figlia minacciate di morte: cosa è successo)



Nelle ore scorse molti fan su instagram chiedevano che fine avesse fatto Nello. Lei aveva rivelato che il marito le avrebbe chiesto di non mostrare pubblicamente ciò che lo riguarda, per via del suo lavoro. Ma sembra che ci sia dell’altro. Carlotta e Nello credevano che, diventando coniugi, si sarebbero avvicinati di più, però sembra sia accaduto il contrario. “Invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”.



Tante difficoltà che Carlotta ammette. “Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo. Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore”

