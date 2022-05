Brutta disavventura per Eleonora Daniele minacciata sui social. Il fattaccio è avvenuto a causa di una foto postata con la piccola Carlotta, la figlia avuta a maggio 2020. La conduttrice di Storie Italiane, ha infatti condiviso una foto insieme alla figlia, cosa che fa davvero di rado. Neanche a dirlo: il volto della figlia è coperto per garantire la privacy della piccola, ma questo non è bastato per vederla offesa da alcuni loschi personaggi sul web. Ma andiamo con ordine per capire cosa è successo.

Eleonora Daniele, minacciata di morte da un hater che è arrivato a scriverle che le avrebbe fatto del male. Naturalmente la conduttrice di Storie Italiane ha subito sporto denuncia alla polizia postale. Le offese dell’uomo sono state orribili e indirizzate all’intera famiglia della giornalista. Roba terribile tipo: “Facciamo una strage, preparati idiota”, o “Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente”. Si rende noto che la Procura ha subito aperto un fascicolo, arrivando ben presto all’autore delle minacce.

Eleonora Daniele minacciata di morte: “Facciamo una strage…”

Da quello che si sa, l’uomo in questione aveva provato a proteggere la sua identità dietro uno pseudonimo. E mentre si indaga per capire se per lui ci sia l’attenuante della malattia mentale, che spiegherebbe un tale comportamento altrimenti privo di spiegazioni, si indaga anche per capire il coinvolgimento di un’altra persona che ha collaborato all’aggressione social. Eleonora Daniele minacciata anche da un’altro individuo, quindi.

Il secondo uomo è residente nella periferia di Roma, ma l’inchiesta affidata al pm Pierluigi Cipolla sta proseguendo in queste ore. Un’inchiesta volta a completare il quadro di offese, minacce, provocazioni destinate a far vivere nella paura la vittima e i suoi cari (qui quando la Daniele si è sentita male a Domenica In). La conduttrice di Storie Italiane ha deciso di non rilasciare dichiarazioni a riguardo, mantenendo la riservatezza sull’accaduto: “È una vecchia storia, di cui preferisco non parlare”.

In questo momento i profili di Eleonora Daniele, minacciata da ignoti, sono ormai privi di messaggi: cancellati probabilmente per ragioni di sicurezza. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le ricerche degli inquirenti hanno portato a indagare un uomo, di origini napoletane, ma residente nella periferia di Roma.

