Una Eleonora Daniele devastata dal dolore. Lacrime senza sosta durante l’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice, per chi non lo sapesse, è stata vittima di un doloroso lutto che ha stravolto la sua vita. Suo fratello Luigi, autistico, è scomparso nel febbraio 2015 a soli 44 anni. A sei anni dal tragico evento la conduttrice di Padova, ha deciso di raccontare il suo dolore in un libro, in uscita il 9 novembre, intitolato “Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello”.

Durante la puntata di “Domenica In” del 7 novembre 2021 Eleonora Daniele ha raccontato la vita vissuta accanto al fratello: “È stato un libro che ho scritto di notte. È stato molto faticoso per me perché ogni parola di quel libro è una lacrima e anche una gioia. Luigi ha portato tanta gioia nella nostra vita, e anche tanta sofferenza. Perché dietro a questo mondo, il mondo dell’autismo, ci sono tante difficoltà. Luigi era un autistico grave, ad un certo punto abbiamo affrontato anche ciò che significa l’istituto. Però lui con i suoi sorrisi mi ha regalato tantissimo. Era un’anima speciale.”

A questo punto Eleonora Daniele ha iniziato a crollare: “Faccio fatica a parlarne, Mara, ancora”. Poi ha parlato del luogo in cui viveva: “Quell’istituto era diventato la sua casa, la sua vita, i suoi amici, gli operatori. A volte pensiamo di poter decidere per le persone che noi amiamo. Invece l’amore è anche libertà, è lasciare lo spazio agli altri di poter decidere di esistere nella propria indipendenza, nella propria dignità”.





“Luigi in quell’istituto aveva trovato un suo mondo, non sarebbe stato giusto strapparlo da quel mondo”. E ancora Eleonora Daniele ha raccontato i momenti in cui le è stata comunicata la triste notizia. Era una mattina e lei stava per iniziare una nuova giornata lavorativa a Roma.

Dopo la telefonata della sorella, Eleonora Daniele ha detto che pensava “di essere dentro a un incubo”. La “Zia Mara”, toccata dalle parole della collega visibilmente commossa, ha addirittura chiesto allo staff di “Domenica In” un bicchiere d’acqua “per lei e per Eleonora” per riprendersi, poco prima di andare in pausa pubblicitaria. Un racconto difficile e doloroso, ma che manifesta un grande amore.