Carlos Corona accusa Nina Moric. Tutto risale al ‘furto’ da 50mila euro che sarebbe avvenuto in casa dell’ex re dei paparazzi. Già nelle settimane scorse Fabrizio Corona aveva cercato di chiarire. “Raccontiamo in brevissimo, così la stampa non potrà storpiare le nostre dichiarazioni, che devono essere fatte, ciò che è successo nella giornata di venerdì. La signora Nina Moric è scomparsa dall’Italia da circa tre mesi. Non sentiva suo figlio Carlos da circa tre mesi, non lo cercava neanche. Dopo tre mesi, venerdì si è presentata cercando di poter parlare con lui”.



Quello che è successo dopo sembra quasi assurdo. “È entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato dieci euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50 mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio”.

Carlos Corona accusa Nina Moric: “Nessun perdono”



Una versione che Carlos aveva già confermato e sui cui oggi torna con maggiore forza attraverso un post su Instagram. “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Evidentemente ha preferito 50 mila euro all’amore per suo figlio. Ma io sono diventato grande e ho le spalle larghe”.



Uno sfogo durissimo sul quale ha continuato a soffiare Fabrizio: “Le storie d’amore, quelle vere, non finiscono così. La nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cosa è l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio. La vita può essere stata cattiva con te quanto vuoi, ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me, poi per scaricare le tue pazzie e follie”.



“Giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l’ho fatto riavere nel 2018 ed è stato l’errore più grande della mia vita – continua – Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, sputtanato e fatto stare male per le tue follie, distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita. Nessuno dei Corona ti perdonerà o ti aiuterà. Rimani nella tua follia, solitudine e cattiveria. E poi basta, ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre”.

