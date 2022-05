Nina Moric sconvolta dopo la lite con Fabrizio Corona. Ma il dolore più grande è per il figlio: “Cosa è successo con Carlos”

Nina Moric e Fabrizio Corona, ci risiamo. I due tornano a far parlare di sé. È successo tutto nei giorni scorsi. Come riportato dal Corriere della Sera l’ex re dei paparazzi prima è evaso dagli arresti domiciliari. Poi ha raggiunto l’abitazione dell’ex moglie nella zona della Fondazione Prada, a Milano. È la sera del 29 aprile e Fabrizio Corona si reca dall’ex Nina Moric per un motivo ben preciso: soldi. A quanto pare l’imprenditore rivendicava dei soldi che sarebbero spariti. Ne è nata una lite.

Entrambi i litiganti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Prima Nina Moric poi Fabrizio Corona e quando sono arrivati gli uomini dell’Arma sono riusciti a riportare la calma. Certo sono comunque guai per Corona il quale non avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione se non per motivi di lavoro. In ogni caso oggi a spiegare cosa sia accaduto è intervenuta Nina Moric che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Fabrizio Corona mi chiede soldi? Veramente li deve lui a me”.





Non è arrivata la denuncia per aggressione, ma a quanto pare Nina Moric vuole denunciare Fabrizio Corona per calunnie. La showgirl croata ci tiene a precisare: “Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri. Ora è tutto nelle mani del mio legale, intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano”. Poi spunta l’amara verità sul figlio Carlos.

Il giornalista chiede a Nina Moric se al momento della lite con Fabrizio Corona fosse presente anche il figlio Carlos: “No… Due mesi fa ha deciso di andare a vivere con il padre. Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà. Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti, compresi i miei genitori e i parenti croati. Il mio augurio per lui è che sia sereno e felice”. Poi Nina aggiunge: “Non risponde più alle chiamate dei suoi compagni di scuola, che magari fanno delle rimpatriate e vorrebbero invitarlo. Chiamano me per dirmelo. Non risponde nemmeno a me”.

“Io vorrei – dice ancora Nina Moric – che cominciasse con l’università e tutto, perché essendo lui umanista ha una mente speciale: è uno spreco che non faccia niente in questo momento. Ma le dinamiche dove abita ora sono diverse da come vivo io: al padre piace molto apparire, io invece voglio occuparmi della profondità”. Su Fabrizio Corona afferma: “Non è uno spermatozoo a fare di te un padre. Fabrizio ha una forte personalità di padre-padrone, che mi auguro risvegli il leone che è in Carlos. Con lui abbiamo sbagliato tutti, ma ora è un uomo, ha vent’anni, ha centomila possibilità diverse di realizzare la sua vita, ha un carisma invidiabile. Il Signore le battaglie più difficili le affida ai suoi guerrieri più forti”.

Evade dai domiciliari e piomba a casa di Nina Moric. Fabrizio Corona, una lite furiosa con la ex