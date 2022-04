Fabrizio Corona, guai per l’ex re dei paparazzi. Come riportato da Il Corriere della Sera evade dai domiciliari e si reca presso l’abitazione dell’ex moglie Nina Moric nella zona della Fondazione Prada, a Milano. Un motivo ben preciso avrebbe spinto Fabrizio Corona a compiere il gesto, attirando su di sè tutta l’attenzione pubblica non appena scoppiata anche la lite.

Come tutti sanno Fabrizio Corona si trova ad oggi ai domiciliari per scontare le pene di diversi processi. Nonostante questo, nella sera del 29 aprile, l’ex re dei paparazzi evade, puntando dritto verso casa della modella e con un motivo ben preciso: i soldi. Stando a quanto si apprende la lite sarebbe nata per soldi che sarebbero spariti.





Nina Moric avrebbe categoricamente rifiutato ogni accusa, definendosi estranea ai fatti Toni evidentemente accesi hanno richiesto l’intevento dei carabinieri, sollecitati per volere di entrambi i litiganti. Prima la chiamata al 112 di Nina Moric, poi anche quella da parte di Fabrizio Corona. Tutto nel giro di poco tempo.

Non appena raggiunta l’abitazione i militari hanno fatto di tutto per calmare Fabrizio Corona e Nina Moric, riuscendoci. Poi la decisione della modella di non denunciare l’ex marito per l’aggressione. Nonostante ciò per Fabrizio Corona i guai sembrano sussistere ugualmente, posto che non avrebbe dovuto abbandonare la propria abitazione, se non per impegni lavorativi e non per motivi personali.

Per l’ex re dei paparazzi scatta la denuncia a piede libero per evasione. Una vicenda che il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha ridimensiona a “un dissidio tra un ex marito e una ex moglie, come ne accadono tanti”. Si resta in attesa di aggiornamenti sulla vicenda.

Mai successo prima! Amici, gaffe clamorosa della redazione: la scoperta a poco dalla puntata