L’ultimo eliminato dal Serale di Amici 21 è stato LDA. La settimana scorsa il Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi, ha dovuto abbandonare la scuola e il sogno di poter alzare la coppa finale. La sua eliminazione è stata una sorpresa per il pubblico, ma il ragazzo non si è perso d’animo e dopo aver metabolizzato la sconfitta ha rilasciato un’intervista a WittyTv in cui ha parlato del suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi.

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo – ha raccontato LDA -. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo. C’è stato poi un punto in cui mi sono spento”.





Amici 21, spoiler della redazione su due eliminati provvisori

“Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima Nonostante tutto, però, sono contento di quello che ho fatto – ha proseguito LDA -. Ho scritto tante cose e penso di aver lasciato qualcosina. Mi sono dimenticato di lasciargli la ricetta della piadina, della pasta e ceci come la faccio io. Però penso di avergli lasciato qualcosa per quanto riguarda la cucina, ma anche come bene proprio (tanto) e come persona”.

Nel frattempo c’è grande attesa per la settima puntata del Serale di Amici 21. Va in onda sabato sera su Canale 5. Nel corso della puntata (mancano due settimane alla finale) il pubblico assisterà a una nuova eliminazione. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato: infatti per sbaglio la redazione ha spoilerato i nomi dei due eliminati provvisori, che si scontreranno al ballottaggio. Sui social è stata infatti condivisa una foto scattata durante la registrazione, che mostra i tre giudici di Amici 21. Alle loro spalle tuttavia si vedono chiaramente seduti sui due cubi rossi Nunzio e Albe.

I due – come emerso dalle anticipazioni – si scontreranno al ballottaggio finale. La prima manche della settima puntata del Serale di Amici 21 si apre infatti con la sfida tra Rudy Zerbi – Alessandra Celentano vs Lorella Cuccarini – Raimondo Todaro e a vincere sono stati proprio i primi e a finire al ballottaggio è stato Nunzio. Quindi per la seconda manche Rudy e Alessandra hanno deciso di scontrarsi con Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vincendo nuovamente la sfida e in questo caso l’eliminato provvisorio è stato Albe. Per la terza manche Zerbi e la Celentano hanno deciso di sfidare nuovamente Lorella e Raimondo: questi ultimi hanno portato a casa la vittoria e a finire al ballottaggio con Nunzio e Albe è stato così Luigi, che tuttavia è stato salvato per primo. In casetta così il ballerino e il cantante hanno scoperto il loro destino, e solo stasera il pubblico scoprirà cosa è accaduto.

