Lda è stato eliminato nella scorsa puntata di ‘Amici 21’, ma nonostante non sia riuscito ad andare in fondo al programma, la sua carriera professionale sta già decollando. Infatti, proprio poche ore fa il figlio di Gigi D’Alessio ha annunciato una notizia sensazionale che ha fatto impazzire i suoi follower. Immediatamente sono apparsi numerosissimi mi piace, nonché tantissimi commenti in favore dell’ormai ex allievo della scuola di Maria De Filippi. E quest’ultima ne sarà indubbiamente orgogliosa.

Ma su Lda è venuto fuori anche qualcosa di spiacevole. Il pubblico ha scoperto che non ci sarà in studio a ‘Verissimo’ proprio il cantante Lda. E gli utenti, come riferito dal sito ‘Blasting News’, si sono scagliati contro Silvia Toffanin e ‘Verissimo’: “Ma cosa significa che non sarà presente a Verissimo? Datemi una spiegazione logica, perché a me non sembra normale”, “LDA non va ospite a Verissimo e il mistero si infittisce. E da Amici nessuna parola sul suo singolo Bandana”.





Lda, dopo ‘Amici 21’ annuncia il suo primo disco

Come ha rivelato ‘Novella 2000’, subito dopo l’addio ad ‘Amici 21’, Lda aveva rivelato sul programma: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo. C’è stato poi un punto in cui mi sono spento”.

Attraverso il suo profilo Instagram Lda ha svelato a tutti i suoi seguaci l’imminente uscita del suo primo disco, che sicuramente andrà a ruba grazie ai suoi fan. In questo disco sono presenti i brani musicali ‘Quello che fa male’, ‘Bandana’, ‘Sai’, ‘Io volevo solo te’, ‘Scusa’, ‘Vivimi’ e ‘Resta’. Per scoprire nel dettaglio come sarà bisognerà attendere ancora qualche giorno, infatti l’uscita ufficiale avverrà venerdì 13 maggio. E i fan hanno dunque fatto partire il conto alla rovescia per il grande evento.

Queste le parole ufficiali di Lda, che ha mandato in subbuglio il web: “Ciao ragazzi! Ecco la cover e la tracklist dell’album! potete prenotarlo da adesso ovunque! link in bio”. E queste sono state le reazioni: “Alla grande!”, “Sono troppo contenta, meriti il mondo”, “Si spacca tutto Luca”, “Ti amo Luca”. Ed è arrivato anche un cuore speciale da parte del cantante Aka7even.

