Colpo di scena a ‘Verissimo’. Gli utenti si sono accorti di una decisione presa da Mediaset e da Silvia Toffanin, che sta già facendo discutere molto. Non sappiamo se vorranno dare informazioni maggiori su questa vicenda, ma sta di fatto che il mistero sta regnano sovrano in queste ore e molti stanno pretendendo spiegazioni immediate. Tutti si aspettavano l’arrivo di un ospite in particolare, ma a sorpresa nelle anticipazioni non è stato fatto il suo nome ed è montata la protesta.

Intanto, su Silvia Toffanin è uscita una notizia bomba che coinvolge anche il suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Il sindaco di Portofino ha raccontato la settimanale di Riccardo Signoretti che sarebbe un onore poter celebrare il matrimonio e che è possibile che questo avvenga in un luogo caro alla coppia, insieme da più di vent’anni: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”.





Verissimo, Silvia Toffanin non invita LDA: polemiche

Tutti hanno letto con attenzione coloro che sono stati invitati da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ e le cui interviste saranno trasmesse nella giornata di sabato 30 aprile. Confermate le presenze di Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi, Red Canzian e Carmen Russo. Ma c’è un grande assente, che è reduce da un’avventura in una trasmissione di Canale 5. Praticamente la conduttrice televisiva ha sempre dato spazio ai protagonisti di questo programma, ma ce n’è uno che non dovrebbe esserci.

Il pubblico ha scoperto che non ci sarà in studio il cantante LDA, ultimo eliminato nel serale di ‘Amici 21’. E gli utenti, come riferito dal sito ‘Blasting News’, si sono scagliati contro Silvia Toffanin e ‘Verissimo’: “Ma cosa significa che non sarà presente a Verissimo? Datemi una spiegazione logica, perché a me non sembra normale”, “LDA non va ospite a Verissimo e il mistero si infittisce. E da Amici nessuna parola sul suo singolo Bandana”. E adesso non resta che aspettare eventuali comunicazioni ufficiali.

Dopo la sua eliminazione da ‘Amici 21’, LDA ha esclamato: “La prima cosa che mi ricordo dei miei casting sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”. E poi: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide”.

