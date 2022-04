“Ascoltatemi tutti…”. Amici 21, LDA a ruota libera dopo l’eliminazione. Il messaggio è per loro

Sta facendo scalpore l’ultima eliminazione nel Serale di Amici 21. In tanti si aspettavano che ad uscire fosse il ballerino Nunzio. Prima della puntata erano state svelate anche delle indiscrezioni in questo senso. Invece Maria De Filippi ha dato un annuncio inatteso: “Ehi ansie, ci siamo. Non voglio fare lunghe premesse. E arrivo subito al finale. Esci tu Luca”. LDA ha subito accettato il verdetto senza scomporsi più di tanto.

Diverso il comportamento di Nunzio che, visibilmente sofferente, ha esclamato: “No Maria, Luca no, Luca no!”. In tantissimi si sono detti contrario a questo verdetto. Come per l’eliminazione di Carola anche per quella di LDA in tanti hanno manifestato il proprio dissenso tirando in ballo i giudici. E sottolineando che loro due meritavano di rimanere almeno quanto Serena e Albe, ad esempio. In ogni caso proprio a poche ore dall’eliminazione LDA ha rilasciato le prime dichiarazioni.





Le prime parole di LDA dopo l’eliminazione a Amici 21

In un video pubblicato sul portale ufficiale di Amici LDA ripercorre la sua incredibile esperienza nel talent show di Canale5. “La prima cosa che mi ricordo dei miei casting sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”. E poi: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”.

Poi LDA ha aggiunto: “Nonostante tutto, però, sono contento di quello che ho fatto. Ho scritto tante cose e penso di aver lasciato qualcosina. Mi sono dimenticato di lasciargli la ricetta della piadina, della pasta e ceci come la faccio io. Però penso di avergli lasciato qualcosa per quanto riguarda la cucina, ma anche come bene proprio (tanto) e come persona”.

“Domani – ha detto infine LDA – mi mangio una pizza enorme. Cosa faccio? A parte quello ciò che farò sicuramente è quello di vedere la mia città, ne ho bisogno. Sentire la gente che parla napoletano. Quando stai troppo lontano, e a me non mi era mai capitato di starci per così tanto, senti una mancanza incredibile. Voglio vedere tutti i miei amici e tutti i miei familiari. Mi prendo 4/5 giorni di stop, pure 6 o 7 e poi si torna a lavorare”. E poi un consiglio a chi è rimasto in gara ad Amici: “Seguite sempre i vostri sogni, non vi fate mai fermare da nessuno. Sognate in grande, questa cosa la diceva anche Emma quando stava qui ad Amici. Volate proprio, perché è gratis. Fidatevi”. QUI IL VIDEO COMPLETO

