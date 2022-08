“È per lui”. Stefano De Martino e Andrea Delogu, la decisione di Belen fa capire tutto

Estate d’amore quella di Belen Rodriguez che ha ritrovato la passione con Stefano De Martino, suo ex marito. Lo scorso inverno si erano rivisti e avevano ripreso a frequentarsi, poi quello che sembrava un gossip è diventato realtà. Una delle coppie più amate da parte del pubblico è tornata insieme per la gioia dei tantissimi fan. Belen Rodriguez ha immediatamente voltato la pagina dopo il naufragio della relazione con Antonino Spinalbese.

I due sono entrati in crisi appena dopo la nascita della figlia Luna Marì che ha da poco compiuto un anno. E Belen Rodriguez è ritornata tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino. I due sono felicissimi e innamoratissimi come si nota dalle foto e dalle storie di Instagram che postano sui social. Sull’isola di Ponza la passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nuovamente. Per la terza volta la coppia ci riprova e questa volta pare essere davvero quella buona.





Belen Rodriguez gelosa di Andrea Delogu

La showgirl indossa un sexy bikini e lui la stringe a sé come ai vecchi tempi. La crisi, la separazione, la lontananza sembrano solo un ricordo. Anzi, sono ripartiti più innamorati che mai e più consapevoli riannodando i fili del loro rapporto. Al mare il loro amore brucia alla luce del sole. Nel frattempo Stefano De Martino è impegnato in tv con le puntate di Tim Summer Hits e la pagina Instagram The Pipol Gossip, sempre molto informata sulle vicende sentimentali delle coppie dello spettacolo, ha notato un particolare.

Andrea Delogu, che conduce lo show musicale con Stefano De Martino, segue sui social Belen Rodriguez, mentre la showgirl argentina non ricambia. Insomma, appare evidente che ci sia gelosia da parte della showgirl argentina nei confronti della collega dell’ex marito. Inoltre si nota un “TVB” sui social da parte di Andrea Delogu a Stefano De Martino e l’indifferenza di Belen: “Andrea Delogu, serena e felice per i suoi successi, su Twitter dichiara tutto il suo affetto nei confronti del suo collega Stefano De Martino con un TVB . Su Instagram però la Delogu segue Belen Rodriguez senza essere ricambiata. Insomma Belen non corrisponde con piacere ‘il segui’ della conduttrice”, scrive The Pipol Gossip.

“Nei giorni precedenti si è parlato di una forte gelosia da parte dell’Argentina nei confronti della Delogu che insieme a De Martino conduce con successo il programma musicale “Summer Hits”, su Raidue. Questa notizia legata all’indifferenza della Rodriguez sui social nei confronti della collega che invece elargisce il suo TVB per il compagno di Belen, potrebbe essere l’ennesima conferma del ‘freddo’ che l’Argentina nutre per la Delogu che con De Martino sono due volti emergenti e vincenti della tv che non provengono dalla ‘non gavetta’ sui fake social. Ci sarà la pace tra le due? Vedremo…”, conclude The Pipol Gossip.

“La situazione ci è sfuggita di mano”. Andrea Delogu e Stefano De Martino, finalmente la verità