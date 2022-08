“Non ci credo”. Belen Rodriguez sorpresa dalla figlia Luna Marì: non poteva aspettarselo

Belen Rodriguez si gode l’estate, la famiglia e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Dall’inverno scorso i due sono tornati a rivedersi e frequentarsi e ormai non hanno più paura di mostrarsi insieme. Sono tornati a essere una coppia dopo la separazione e dopo che la showgirl argentina ha avuto una storia con l’hair stylist Antonino Spinalbese dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si mostrano innamorati a Ponza. E c’è l’indiscrezione che rivela la volontà di un terzo figlio da parte della showgirl.

C’è da dire che il desiderio di maternità di Belen non è una novità: lo aveva anche annunciato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Anche Stefano non aveva escluso l’ipotesi di poter diventare di nuovo papà: la confessione era stata fatta a Mara Venier a Domenica In. “Magari sì, sono diventato papà presto”. Le sue parole, dunque, avevano lasciato spazio alla possibilità e non alla negazione. Chissà che la coppia non decida di fare questo ulteriore passo insieme dopo aver scelto di riprovarci.





Belen Rodriguez figlia, i primi passi di Luna Marì

Belen Rodriguez è comunque innamoratissima dei suoi attuali due figli. Lo scorso 12 luglio Luna Mari, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ha compiuto un anno. La piccola continua a essere la preferita dei video che la mamma pubblica su Instagram e che mandano in estasi i follower della showgirl argentina. Sui social Belen Rodriguez ama mostrarsi anche struccata e toglie tacchi e lustrini delle dirette: in queste ore ha voluto condividere un momento privato con la figlia, mostrando i primi passi della piccola. Appoggiata su un carrello la piccola si è poi staccata dal gioco per restare in equilibrio da sola. Un passo avanti che ha riempito di gioia la showgirl che non ha potuto fare a meno di condividere il momento con la piccola ed esultare: “Ma sei bravissima!”.

Belen Rodriguez si gode l’estate e fa la spola tra le vacanze con la famiglia e le registrazioni del talent di Canale5 Tu Sì que vales. La modella continua anche a posare per shooting e, proprio durante uno di questi servizi fotografici per pubblicizzare la marca di un gelato, ha colto l’occasione per fare una confessione: “Sono wild. Da sempre quello che mi contraddistingue è la mia natura impetuosa e inaspettata”.

La showgirl ha sempre agito mossa dal sentimento e dalla passione. Dapprima il colpo di fulmine per Stefano De Martino, poi la passione per Antonino Spinalbese l’ha portata a cercare un figlio subito. E di nuovo la relazione con Stefano De Martino: oggi la bella showgirl argentina è una donna consapevole, forte di un passato importante che le ha regalato gli amori della sua vita: Santiago e Luna Marì.