Andrea Delogu Stefano De Martino sono entrambi fidanzati ma fino a poco tempo fa le voci su un loro presunto flirt riempivano i giornali di cronaca rosa. Questo perché nonostante lei sia impegnata con il modello Luigi Bruno, 17 anni più giovane, e lui con Belen Rodriguez, ex moglie e mamma di suo figlio Santiago, la loro complicità è evidente.

Anche sul palco del Tim Summer Hits, lo show musicale estivo che andrà in onda su Rai 2 fino al prossimo giovedì 4 agosto, è chiaro a tutti come Andrea Delogu e Stefano De Martino siano una bellissima coppia, professionalmente parlando, tra battutine, scherzi e risate.





Andrea Delogu Stefano De Martino, “Situazione sfuggita di mano”

E proprio questa loro complicità sul palco ha indotto molti a pensare che tra i due ci fosse molto più di una stima reciproca e una bella amicizia. Per questo motivo Andrea Delogu ha chiarito la questione una volta per tutte e, in un’intervista a Panorama, ha raccontato cosa c’è davvero tra lei e l’ex ballerino di Amici e oggi conduttore stimatissimo.

“La verità è che siamo molto amici, nulla di più – ha spiegato per poi rivelare che il gossip tra lei e Stefano li divertiva molto all’inizio ma poi la cosa è sfuggita di mano: “All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di cazzeggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato”.

Quindi per evitare altri voci davanti alle telecamere i due si sono dovuti trattenere. Ma a quanto si dice in giro Andrea Delogu e Stefano De Martino avrebbero cambiato atteggiamento in pubblico anche per via di Belen. Si vocifera infatti che l’argentina sarebbe particolarmente gelosa del rapporto che il suo compagno ha con la conduttrice. Si riferiva a lei la frecciatina verso una “vispa” collega del suo fidanzato?

