“Questo è gravissimo”. Caso Andrea Giambruno, cosa è saltato fuori su Pier Silvio Berlusconi. Voce clamorosa da Mediaset

Andrea Giambruno fuori da Mediaset. La notizia della rottura di coppia tra Giorgia Meloni e il compagno è sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno. “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”, sono state le parole dell’annuncio ufficiale. E adesso ecco come si metterà per Giambruno.

Andrea Giambruno fuori da Mediaset? La reazione di Pier Silvio Berlusconi. Scoppia un vero e proprio ‘caso’ mediatico intorno alla rottura tra i due e non solo. Prosegue anche la caccia ai fuorionda a dir poco imbarazzanti e non solo quelli mandati in onda nel corso della puntata di Striscia la Notizia. Nelle ultime ore si è diffuso anche un video con audio che tira nuovamente in ballo Giambruno e le voci sul suo conto e la Premier.

Andrea Giambruno fuori da Mediaset? La reazione di Pier Silvio Berlusconi

Ma al di là di questo, un’altra notizia colpirebbe le sorti in Mediaset di Giambruno. Stando a quanto riportato da Dagospia, Andrea Giambruno sarebbe fuori da Mediaset ovvero dovrà lasciare il programma “Diario del Giorno”. La decisione sarebbe arrivata dopo i fuorionda, alla luce delle polemiche esplose dopo i video duffusi da Striscia la notizia.

Questa la notizia completa riportata sul sito: “Flash! – Andrea Giambruno fuori anche da Mediaset: dovrà dire addio al “Diario del giorno” – ma il regolamento dei conti dei fratelli Berlusconi con la fu ducetta del “dio, patria e famiglia” non finisce qui… (chissà se ripeterebbe oggi a Silvio Berlusconi “io non sono ricattabile”…)”.

Insomma, Pier Silvio Berlusconi sembra essere furibondo alla luce degli ultimi fatti e alla nuova direttiva anti-trash applicata alle programmazioni presenti nel palinsesto televisivo. Inoltre,secondo quanto riferisce il Corriere, come riportato anche su Il Messaggero, il licenziamento di Giambruno potrebbe avvenire per “violazioni del codice etico aziendale a cui — in caso di risposta affermativa — potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali”. A tutto questo si aggiunge anche quanto affermato da Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, che ha commentato l’addio della coppia all’Ansa. “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, ha detto l’autore di Striscia lasciando intendere di sapere molte cose sull’ormai ex compagno della premier.