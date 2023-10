Andrea Giambruno protagonista di fuorionda che hanno già fatto il giro della rete. Il giornalista, conduttore di Diario del giorno su Rete4 e compagno di Giorgia Meloni è finito spesso nel mirino in questa stagione televisiva. Un grosso scivolone l’estate scorsa, quando nel commentare gli episodi di violenza avvenuti a Palermo e Caivano, aveva sentenziato: “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. E poi l’ultimo, ovviamente ripreso anche da Striscia la notizia, che risale a un paio di settimane fa.

In quell’occasione quando parlando dell’immigrazione Giambruno l’aveva definita “transumanza”, termine che viene utilizzato per il bestiame, non per gli umani. È infatti lo spostamento stagionale delle greggi e delle mandrie dai pascoli delle zone collinari o montane verso la pianura, o viceversa. Il conduttore, attaccato da più fronti per quella gaffe, si era poi scusato in diretta. E ora è sempre Striscia la notizia a diffondere un video in cui, è evidente, non pensava di essere ripreso.

Andrea Giambruno, il fuori onda ‘colorito’ a Striscia la notizia

Anzi, nella puntata di mercoledì 18 ottobre 2023 il tg satirico ha proprio inaugurato una nuova rubrica dedicata a lui: “Il giornalino di Giambrunasca”, dove si sottolineano gli scivoloni in cui si è imbattuto in questi mesi attraverso a carrellata delle espressioni per le quali è stato maggiormente contestato.

E arriviamo al fuorionda recuperato dal tg satirico di Canale 5 in cui Andrea Giambruno si lascia sfuggire alcune considerazioni colorite e, inoltre, si rivolge alla collega presente con battute definite allusive. Si inizia dai capelli, con lui che si lamenta come siano diventati oggetto di presa in giro: “Ma non mi rompessero il ca… col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cogl…, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”.

GIAMBRUNO FUORIONDA A #StrisciaLaNotizia

Ma non è finita qui perché poi Il giornalista, in un altro momento di stop, si avvicina alla sua collega presente in studio dicendo: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.