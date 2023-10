Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono separati e ora conosciamo anche i motivi. Questa la notizia choc che ha aperto la mattinata del 20 ottobre, infatti improvvisamente e senza che ci fossero state avvisaglie, la premier ha deciso di comunicare a tutti la fine della relazione sentimentale con il giornalista. I due sono stati legati sentimentalmente per 10 anni, quindi dal 2013 ad oggi, e hanno anche concepito una bambina, la loro unica figlia Ginevra, che circa un mese fa ha festeggiato il suo settimo compleanno.

Dunque, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sarebbero separati alla luce anche di quanto successo recentemente, parliamo anche di poche ore fa. I motivi sarebbero ormai sotto gli occhi di tutti, anche se lei per onore del vero ha fatto riferimento anche a qualcosa che sarebbe accaduto pure in passato. Ma sta di fatto che la storia amorosa col compagno è ormai volta al termine, lasciando di stucco milioni di italiani.

Perché Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono separati: i motivi

Alla fine Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno optato per una drastica decisione, ma che si è resa necessaria pure in virtù degli ultimi sviluppi che hanno coinvolto il conduttore. Si sono separati definitivamente e i motivi li hanno ormai capiti tutti. Tutto è precipitato nel momento in cui Striscia la Notizia ha trasmesso dei fuori onda del giornalista di Rete 4, che hanno fatto impallidire tutto il pubblico.

A fare finire la relazione sarebbero state anche le rivelazioni di lui, trasmesse dal tg satirico di Canale 5, che avrebbero messo in grande imbarazzo la leader di Fratelli d’Italia. Mandate in onda alcune sue affermazioni bollenti durante il dietro le quinte della trasmissione Diario del Giorno: “Posso toccarmi il pa… mentre ti parlo? Tu sei fidanzata? Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con… Si sco…, che ho detto raga dai? Si ride e si scherza. Veniamo dalla pandemia”.

Questo invece l’annuncio integrale di Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.