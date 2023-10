Clamorosa svolta nel rapporto tra Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno. Con un annuncio ufficiale, pubblicato sui social, il presidente del Consiglio ha annunciato la separazione dal conduttore televisivo. Una decisione presa ufficialmente ora, ma lei ha fatto capire che le cose non andavano bene da tempo. Questa notizia arriva a poche ore dai nuovi fuori onda, trasmessi dal tg satirico Striscia la Notizia nella serata del 19 ottobre.

Prima che Giorgia Meloni nella mattinata del 20 ottobre annunciasse l’addio al compagno Andrea Giambruno, erano state mandate in onda alcune sue affermazioni bollenti durante il dietro le quinte della trasmissione Diario del Giorno: “Posso toccarmi il pa... mentre ti parlo? Tu sei fidanzata? Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”.

Giorgia Meloni, è addio col compagno Andrea Giambruno

Poi lui ha anche detto: “Si sco…, che ho detto raga dai? Si ride e si scherza. Veniamo dalla pandemia”. E ora Giorgia Meloni ha comunicato a tutti che la storia d’amore col compagno Andrea Giambruno è ai titoli di coda: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra“.

Infine, la premier ha concluso così il suo messaggio relativo alla separazione dal giornalista Mediaset: “Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Il sito Fanpage ha riferito che non si può affermare con certezza che quanto riportato da Striscia la Notizia sia stato fondamentale per la loro separazione, ma certamente la coincidenza dei tempi desta qualche sospetto. Una cosa è sicura: la relazione nata nel 2013 tra Giorgia e Giambruno è ufficialmente finita.