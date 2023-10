“Ora tua figlia…”. Giorgia Meloni, orrore sulla piccola Ginevra. La scoperta choc dopo l’addio ad Andrea Giambruno

Orrore sulla figlia di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. In queste ore non si parla d’altro che della fine della relazione tra la Presidente del Consiglio e il suo compagno. Nelle settimane scorse avevano fatto discutere alcune uscite del giornalista con conseguenti polemiche e attacchi anche alla premier. Negli ultimi giorni, però, la situazione è decisamente degenerata. Prima è stata trasmesso un fuori-onda in cui il conduttore di Diario del giorno si lascia andare ad alcuni apprezzamenti nei confronti di una collega.

Poi Striscia La Notizia ha diffuso degli audio in cui Andrea Giambruno dice ad una collega: “Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con… Si sco…, che ho detto raga dai? Si ride e si scherza”. Parole alle quali la stessa Giorgia Meloni ha reagito ufficializzando con un messaggio la separazione dal papà di sua figlia.

Leggi anche: “Ecco perché l’ha lasciato”. Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, i motivi della separazione





Le parole di Giorgia Meloni e l’orrore sulla figlia Ginevra

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui – ha fatto sapere Giorgia Meloni con un messaggio sui social – Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

Ovviamente in tantissimi hanno commentato il messaggio. C’è chi esprime solidarietà alla premier, chi sostiene che politica e vita privata andrebbero separati, chi crede che la Meloni abbia fatto bene a rendere pubblico il messaggio e chi invece pensa che “i panni sporchi vadano lavati a casa propria”. Poi c’è chi ha rivolto la propria attenzione a Ginevra, la figlia che Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno avuto il 16 settembre del 2016.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Ginevra tra qualche anno all’Esselunga comprerà una pesca e tornerà tutto come prima #GiorgiaMeloni pic.twitter.com/CchrwAxfcs — News Network (@ViralSh77697534) October 20, 2023

#Giambruno #Meloni ora Ginevra dovrà portare una pesca a papà giambruno "questa te la manda mamma magari te ce strozzi" — Walterino (@Walterino20) October 20, 2023

Glielo spieghi tu a Ginevra che "Threesome" non è il 3per2 sulle pesche all'Esselunga?

Sto scrivendo con una mano sola perché l'altra è sulla patta, posso? pic.twitter.com/Y8Mw7aC8yL — zonkerharris (@zonkyharris) October 20, 2023

Oltre a veri e propri insulti c’è chi ha voluto ironizzare sulla separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: “E dov’è il problema, basta che mandi Ginevra all’Esselunga, a prendere una pesca, e tutto andrà a posto!”. E ancora: “Ora voglio vedere Ginevra che porta la pesca a Giambruno!” o “Glielo spieghi tu a Ginevra che “Threesome” non è il 3per2 sulle pesche all’Esselunga? Sto scrivendo con una mano sola perché l’altra è sulla patta, posso?”.

“È finita”. Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno: l’annuncio dopo 10 anni insieme