Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni. Il bodybuilder e pr della notturna romana ha ancora qualcosa da dire. In effetti non si è mai sentito parlare di lui come in questo momento. Il sedicente amico di Francesco Totti, infatti, non ha atteso molto prima di mettersi in mostra spifferando alcuni dettagli sulla vicenda che sta facendo impazzire migliaia di italiani. Parliamo della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le prime dichiarazioni secondo le quali, l’ex letterina avrebbe voluto la rottura a tutti i costi, mentre l’ex capitano avrebbe voluto risolvere la crisi, ora arriva altra carne al fuoco.

Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma

Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni su Noemi Bocchi. Raggiunto dal Corriere della Sera, ha lanciato anche una bordata a Melory Blasi che di recente gli ha consigliato di parlare di meno visto che si presenta come “amico” della coppia. Nuccetelli ha detto: “Senta, io che sono uomo di mondo le dico solo questo: che 20 anni sempre insieme per due come Francesco Totti e Ilary Blasi così belli, così famosi, così desiderati, sono un record assoluto, in questa vita in cui siamo tutti destinati a lasciarci e quando finisce, finisce, non è colpa di nessuno”.

Ilary Blasi: età, altezza, peso e misure, marito e figli. Tutto sulla conduttrice





Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni: la frecciatina a Melory Blasi

E su Noemi Bocchi ha detto: “Ve lo dico subito: non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al ‘Profumo spazio sensoriale’ di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c’entro niente. Si sono conosciuti ad un torneo di padel”.

Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni su Melory Blasi: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”. E sulla somiglianza tra Ilary e Noemi ha detto: “Io non la vedo questa somiglianza. Ilary era una bambola”.

«Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai» https://t.co/DNIbqQZloc — Corriere della Sera (@Corriere) July 14, 2022

E conclude: “Noemi è più bassina, sensuale, già donna, un’ottima madre, un tipo tranquillo. Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. ‘L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo’, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì”.

“Lui non voleva”. Francesco Totti e Ilary Blasi, confessione choc dell’amico: “Perché ha scelto Noemi”