Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dice la sua un po’ chiunque. Addirittura nelle ore precedenti, ha voluto fare una dichiarazione persino Fabrizio Corona, acerrimo nemico della Blasi. Adesso però parla lo uno storico amico di Totti, Alex Nuccetelli. Al Messaggero, il bodybuilder ha confessato qualcosa di davvero interessante: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”. Non solo, l’uomo ha raccontato alla stampa che lui non c’entra niente con la relazione fra Totti e Noemi Bocchi.

“C’è una somiglianza tra Ilary e Noemi, sono due bellissime donne entrambe, non si può negarlo. Una cosa però la voglio dire: Francesco ha davvero amato tanto Ilary, fin dall’inizio e con Noemi non è stata solo una storia di una sera, si tratta di qualcosa di importante“. Poi ancora ha detto: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici”.

Parla lo uno storico amico di Totti, Alex Nuccetelli: cosa ha detto

“Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca. All’inizio Ilary, che lavorava, a Milano si tirò indietro, era fidanzata con un modello. Poi la storia con questo modello finì e dopo due mesi si diede il primo bacio con Francesco. Sa quando è successo?”

“Derby vinto dalla Roma all’Olimpico, Totti mostra la maglietta con scritto ‘sei unica’. Era per Ilary. Lei era in tribuna d’onore, capì che stava succedendo qualcosa di importante. Ma lui è sempre stato quello che era più trascinato in questo rapporto, che l’ha desiderato di più. Certo, negli ultimi anni entrambi possono avere fatto scelte differenti, avere avuto altre storie, ma io penso che se fosse stato per Francesco, in fondo, questo matrimonio sarebbe continuato”.

E conclude l’amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli: “Sia chiaro, lo dico con grande rispetto per entrambi. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”.

