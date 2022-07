Lutto per Kate Middleton. La duchessa ha perso un punto di riferimento e ora “è molto scossa”

Kate Middleton è stata l’anima di Wimbledon durante il torneo di tennis più famoso al mondo. Per la finale ha indossato un completo, giacca e gonna coordinata in seta blu a pois, di Alessandra Rich. Stesso brand anche per le slingback two-tone di vernice b/w. Occhiali da sole Bulgari e orologio in acciaio Ballon Bleu di Cartier. Anche per i quarti di finale, nella partita Djokovic-Sinner, la duchessa aveva scelto un abito a pois sempre blu, in tonalità pervinca.

Ora, però, sono giorni tristi per Kate Middleton. Stando a quanto riferisce Hello Magazine, la duchessa in questi giorni è rimasta molto scossa dalla perdita di un’amica, aiutante e punto di riferimento. È morta a 74 anni Christine Hill, l’esperta prenatale che ha aiutato Kate Middleton a prepararsi alla nascita del suo primo figlio, George. Pare che in quei mesi la duchessa si fosse molto affidata a Christine Hill e ora la sua scomparsa non le è stata certo indifferente.





Kate Middleton lutto, è morta Christine Hill

Durante la prima gravidanza si dice che Kate Middleton abbia frequentato molto la donna e più volte si è recata a casa dell’ostetrica e puericultrice, nella zona ovest di Londra, per chiederle consigli e informazioni mediche. Inoltre in una occasione sarebbe stata accompagnata anche dal marito William e pare che il principe si sia spiegare, tra le altre cose, come montare un seggiolino per bambini sull’auto. Durante tutte le gravidanze Kate ha sofferto di forti nausee una condizione nota anche come iperemesi gravidica.

Tuttavia quando aspettava George, non dev’essere stato facile da gestire la prima volta, tanto che è stata persino ricoverata. Per tale motivo è possibile che abbia cercato aiuti e consigli da parte di una esperta come Christine Hill. “Kate è una ragazza deliziosa”, aveva raccontato la donna al Telegraph, per poi aggiungere che il Duca e la Duchessa di Cambridge formavano “Una squadra molto solida” e che William avrebbe fornito tutto il supporto di cui sua moglie avrebbe avuto bisogno durante il travaglio. Kate ha raccontato l’esperienza del primo parto come, allo stesso tempo terrificante e meravigliosa.

“È stato un po’ terrificante, non ho intenzione di mentire”, ha dichiarato durante il podcast Happy Mum di Giovanna Fletcher, “eravamo felici di condividere la gioia con il pubblico ma, allo stesso tempo, c’era il fatto di avere un neonato da genitori inesperti e l’incertezza su ciò che comportava”. Insomma per Kate Middleton in quei giorni è stato fondamentale avere vicino una persona preparata e d’esperienza come Christine Hill.

Kate Middleton “sempre più magra”: la dieta della duchessa e gli alimenti vietati