Grandissimo dolore per Kate Middleton, che ha deciso di esternare il suo pensiero attraverso il suo profilo ufficiale Twitter. La duchessa di Cambridge mai si era sbilanciata così tanto, ma una perdita così drammatica l’ha colpita nel profondo del suo cuore e non poteva rimanere in silenzio davanti ad una vicenda così grave. Una morte inaccettabile e ingiustificabile, che ha sconvolto un’intera comunità e anche la moglie del principe William. Parole le sue che hanno emozionato tutti gli inglesi e non solo.

Recentemente è tornata a farsi vedere in pubblico. In questi ultimi giorni un rumor potentissimo ha investito la duchessa di Cambridge: la moglie dell’erede al trono William sarebbe incinta del quarto principino e sempre secondo chi ha lanciato il gossip a breve dovrebbe esserci l’ufficialità della notizia. Ufficialità che non è ancora arrivata ma le ultime foto scattate durante la visita alla base della Royal Air Force nell’Oxfordshire non hanno smentito le voci. Ma torniamo adesso a questa terribile notizia.

Nei giorni scorsi c’è stato un gravissimo fatto di cronaca in Inghilterra, che ha lasciato tutti sgomenti. Una ragazza, che si chiamava Sabina Nessa, era un’insegnante ed è stata ammazzata poco dopo essere uscita di casa. Doveva raggiungere un pub per trascorrere momenti spensierati, ma purtroppo non è mai arrivata a destinazione. In tutta la Gran Bretagna sono state uccise ben 77 donne nel corso dell’ultimo anno e dunque c’è un caso di femminicidio ogni tre giorni in media. Una vera piaga.





L’assassinio di Sabina Nessa ha scioccato anche Kate Middleton, che ha voluto esprimere così il suo pensiero in merito a questo fattaccio: “Sono rattristata dalla perdita di un’altra giovane donna innocente sulle nostre strade. Il mio pensiero va alla famiglia di Sabina, ai suoi amici e a tutti quelli che sono stati colpiti da questo tragico evento”. Si tratta comunque di un comportamento insolito della donna, che in rarissime occasioni ha utilizzato il suo profilo social per commentare personalmente dei fatti.

I am saddened by the loss of another innocent young woman on our streets. My thoughts are with Sabina’s family and friends, and all those who have been affected by this tragic event. C September 24, 2021

Sabina Nessa aveva 28 anni e per il suo omicidio è stato arrestato un uomo di 38 anni, inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza mentre aveva tra le mani un martello. Ma ancora non c’è certezza se sia lui o meno l’autore del delitto. A quanto pare non ci sarebbero nemmeno testimoni, quindi la morte della giovane, che ha spezzato il cuore a Kate Middleton, ha ancora tanti misteri.