“Passato il segno”. William e Kate, decisione senza precedenti dopo gli ultimi fatti: il principe è furioso

Acque agitate nella Royal family, il principe William e Kate Middleton stavolta al contrattacco. Tutta colpa di un documentario che vede protagonisti anche i due principi della famiglia Reale britannica, William e Harry, ed analizza il loro rapporto con la stampa, raccontando i dettagli sulle incomprensioni che avrebbero causato l’allontanamento. Il Palazzo non ha affatto gradito quando visto nella prima parte della serie trasmessa lunedì 22 novembre per svariati motivi.



A farne le spese è la BBC. Quest’anno Kate Middleton ospiterà per la prima volta un concerto di canti di Natale in diretta dall’Abbazia di Westminster in TV, e il principe William sarà lì per tifare per lei. Lo spettacolo doveva andare in onda sulla BBC, ma secondo quanto riferito i reali lo hanno ritirato dal canale dopo aver mandato in onda la prima parte di un controverso documentario, che sembrava mettere il principe William contro il principe Harry e Meghan Markle. Lo spettacolo andrà ora in onda invece sul canale britannico ITV.

Principe William dichiara guerra alla BBC



“Questo è un vero colpo di stato per ITV”, ha detto una fonte televisiva a The Sun. “È un formato completamente nuovo: i reali e il principe William non hanno mai ospitato un concerto televisivo prima d’ora. E avere la Duchessa al comando è un grosso problema”. La fonte ha aggiunto: “Naturalmente la maggior parte dei programmi reali va automaticamente alla BBC come emittente nazionale. Ora sembra che lavoreranno di più con ITV in futuro”.







Questo sarà un vero colpo per la BBC, a quanto pare, e la spaccatura potrebbe estendersi ben oltre questo solo spettacolo. “Sarà un fantastico concerto di canti natalizi che sarà l’oro della TV per gli spettatori a casa”, ha continuato la fonte. “Era tutto organizzato per essere su BBC1, ma è stato cambiato, sembra dal principe William negli ultimi giorni a causa del terribile litigio sul documentario”.



La decisione dei Cambridge di allontanarsi dalla BBC è arrivata dopo aver mandato in onda la prima parte di The Princes and the Press il 22 novembre. La seconda parte andrà in onda il 29 novembre. “E le cose potrebbero peggiorare molto tra i Royal La famiglia e la BBC prima di migliorare poiché la seconda parte del documentario minaccia di andare oltre”. E chissà come la prenderà il principe William.