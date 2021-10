Kate Middleton, se le voci di una quarta gravidanza si sono per il momento arrestate ora hanno ripreso quota quelle sulla magrezza. Anche il fisico della duchessa balza ciclicamente agli onori della cronaca ed è successo di nuovo dopo una delle ultime apparizioni in pubblico. Qualche sera fa Kate Middleton si è presentata con William all’Earthshot Prize, il premio green più ricco del mondo, creato e lanciato dal principe, e ha sfoggiato un personale più asciutto del solito con quell’abito già indossato 10 anni fa, quando probabilmente non era nemmeno tra i suoi pensieri la nascita del primo figlio George.

Bella, fine ed elegante come sempre la duchessa di Cambridge, che con il marito ha annunciato i 5 vincitori i cui progetti sono stati ritenuti più interessanti in assoluto. A ognuno andrà 1 milione di sterline per lavorare e cercare di salvare il mondo. Ma tornando al fisico, per molti è parsa più magra del solito e da qui sono scattate le ricerca sulla dieta che segue. Ovvio che la genetica e tanto sport fanno la loro parte, ma emerge anche una rigida alimentazione.

La dieta di Kate Middleton

Si tiene in forma Kate Middleton e anche a tavola segue una serie di regole per cui alcuni alimenti sono banditi. Sappiamo che prima del matrimonio con William la duchessa ha seguito la controversa dieta Dukan per perdere rapidamente peso e dunque sostituito i carboidrati con le proteine. Oggi invece fa il pieno di verdure e beve due smoothies al giorno a base alga spirulina, matcha, spinaci, mirtilli, coriandolo e lattuga romana.





Scendendo nei dettagli, oltre alle verdure, a pranzo Kate Middleton mangia solo pesce. Niente carne, che è ammessa solo a cena insieme a un calice di Chardonnay. Pasta, patate e riso sono assolutamente esclusi dal regime alimentare di Kate Middleton che deve seguire il protocollo imposto dalla Regina Elisabetta, che non apprezza questi alimenti. E infatti non vengono preparati dagli chef reali perché rischiano di appesantire i membri della Royal Family e portarli a cali energetici in pubblico.

Ma questo discorso non vale per Kensington Palace, dove soprattutto i piccoli George, Charlotte e Louis adorano mangiare pasta e, ovvio, non se ne privano. Seguirà pure una dieta ferrea e sarà attentissima agli allenamenti, anche se è notoria la sua passione per lo sport, ma Kate Middleton è anche una brava cuoca. Ricordate? Per il compleanno di Charlotte si era data da fare per preparare la pasta all’uovo.