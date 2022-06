Un altro lutto nel mondo del cinema, dopo Bo Hopkins è morto Brad Johnson. L’attore statunitense è scomparso all’età di 62 anni a Fort Worth, in Texas, negli Stati Uniti d’America il 18 febbraio scorso per le complicazioni dovute alla Covid, come ha dichiarato la sua agente, Linda McAlister, a “The Hollywood Reporter”, che solo ora, dopo oltre tre mesi e mezzo, ha diffuso la notizia della scomparsa.

“Sebbene sia morto troppo presto ha vissuto la vita al meglio. Era più grande della vita. Brad era amato da molte persone e amava a sua volta, un amico sincero, un collega fidato e un marito e padre devoto, non sarà mai dimenticato e la sua eredità andrà avanti. Riposa in pace, non ti dimenticheremo mai”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla famiglia.





Morto Brad Johnson, l’attore del film “Always – Per sempre” di Spielberg

Morto Brad Johnson – Dopo una breve carriera da cowboy da rodeo e da “Marlboro Man”, Brad Johnson ha recitato al cinema accanto a Holly Hunter e Richard Dreyfuss nel dramma romantico “Always – Per sempre” (1989), film diretto dal grande regista Steven Spielberg. Brad Johnson ha interpretato un pilota bombardiere in “L’ultimo attacco” (1991) e Henry Nash, uno degli uomini sotto il comando di Teddy Roosevelt, nella miniserie “Rough Riders” (1997) con Tom Berenger.

Una lunga carriera anche nelle fiction della televisione. Brad Johnson ha vestito i panni del il pediatra Dominick O’Malley – medico che ha una relazione con Jo Reynolds (Daphne Zuniga) – nella serie tv “Melrose Place” e quello del maggiore Matthew Quentin Shepherd nella serie “Gli specialisti”, ma nel suo curriculum ci sono anche parti in CSI: Crime Scene Investigation e il film The Robinsons: Lost in Space. Negli anni Ottanta è stato il cowboy della sigaretta “Marlboro Man”, cosa che lo ha portato all’attenzione di Spielberg, che lo ha ingaggiato per il film “Always – Per sempre” ed è stato modello per Calvin Klein.

Morto Brad Johnson – L’anno scorso l’attore è stato assunto per un ruolo in Treasure Valley, un film western ambientato nell’Idaho, ma nessuna delle sue scene è stata girata per l’improvvisa dell’attore e sceneggiatore Jay Pickett, 60 anni, morto nei primi giorni di produzione nel mese di luglio.

