Cinema in lutto per la morte dell’attore. Indimenticabile il ruolo nel famoso film

Morto l’attore Jamie Bartlett. Aveva 55 anni ed era noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di David Genaro in Rhythm City e Mike O’Reilly in Isidingo. Ma il suo ruolo più famoso al cinema è quello di James Gregory nel film Mandela – La lunga strada verso la libertà, al fianco di Idris Elba, 49 anni.

Il film era basato sul libro dell’ex presidente sudafricano e il personaggio interpretato dall’attore Jamie Bartlett era quella dell’ufficiale e guardia carceraria di Nelson Mandela durante gli anni della sua prigionia. Fan e colleghi hanno definito l’attore pluripremiato una leggenda, un “vero eroe artistico” e hanno raccontato come la sua “energia riempisse i luoghi da lui frequentati”.





Morto l’attore Jamie Bartlett – La causa del decesso è sconosciuta e al momento non sono state diffuse alcune indiscrezioni sulla scomparsa dell’attore. Jamie Bartlett ha esordito al cinema con il film sequel d’azione del 1987 American Ninja 2 e successivamente American Ninja 5 del 1993. E ha avuto un ruolo secondario nel film drammatico di Angelina Jolie Amore senza confini nel 2003 ed p stato anche giudice del reality show South Africa’s Got Talent nel 2016 e nel 2017 e ha avuto diversi ruoli teatrali.

Dopo la notizia della scomparsa, sul web sono arrivati tanti messaggi di cordoglio da parte dei colleghi dell’attore britannico ma di origine – da parte della madre – sudafricana.”Riposa in pace, re. Sarai sempre il mio attore preferito”. “Era davvero una leggenda”, si legge su Twitter. L’attore Thomas Gumede, che ha lavorato con Bartlett nel film Mandela, ha scritto: “Riposa in pace leggenda, addio Jamie Bartlett! Un vero eroe artistico. Andato troppo presto, ma grazie per averci dato così tanto”.

Prolific stage and screen actor, best known for his role as David Genaro on the etv soapie Rhythm City, has died at 55. #RIPJamieBartlett pic.twitter.com/anXSWwx4cK — Kgopolo (@PhilMphela) May 23, 2022

Il direttore del casting e attrice Nolwazi Shange-Ngubeni ha aggiunto: “La notizia della morte di Jamie Bartlett è strana per me. Parlargli al passato è strano. Riposa con gli angeli Jay. Ama Nolz”. La morte dell’attore Jamie Bartlett è stata confermata all’ENCA del Sud Africa da un parente stretto. Solo pochi giorni fa il cinema ha detto addio a un altro attore: Fred Ward, diventato celebre per il film fantascientifico Tremors accanto a Kevin Bacon, è morto l’8 maggio e 79 anni.

