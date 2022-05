Hollywood piange. La nota attrice americana Marnie Schulenburg è morta lo scorso 17 maggio a Bloomsfield, nel New Jersey, a causa di un tumore che non le ha dato scampo alla giovane età di 37 anni. Figlia di un musicista Marnie era nata infatti il 21 maggio 1984 a Cape Cod, nel Massachussets, lì dove aveva trascorso gran parte dell’adolescenza. Dopo aver preso lezioni di danza e dizione e aver partecipato a dei musical si trasferì a New York nel 2006.

Proprio qui ha esordito in una soap opera, “Così gira il mondo”, interpretando il personaggio che l’ha resa famosa, ovvero Alison Stewart. Inizialmente interpretato da bambine è stata proprio Marnie Schulenburg la prima a dare un volto adulto ad Alison. Lo ha fatto fino al termine delle riprese del 2010 ricevendo anche una nomination ai Daytime Emmy Award nella categoria di miglior giovane attrice in una serie drammatica.





Marnie Schulenburg e la scoperta del tumore

Marnie Schulenburg ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2019, precisamente cinque mesi dopo aver dato alla luce la figlia Coda Jones. Purtroppo la diagnosi è stata fin da subito drammatica: tumore al seno metastatico al quarto stadio. Da lì è iniziata la difficile battaglia con numerosi viaggi in ospedale. Recentemente, in occasione della festa della mamma, Marnie era stata dimessa per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia.

Marnie Schulenburg lascia il marito, lo storico fidanzato Zack Robidas attore delle serie tv “Succession” e “Sorry for Your Loss”, e la figlia Coda, di 2 anni. La notizia della sua morte è stata data a “The Hollywood Report” dalla sua agente Kyle Luker della Industry Entertainment.

Marnie Schulenburg, the Daytime Emmy-nominated actress known for her work on 'As the World Turns' and 'One Life to Live,' has died at 37. https://t.co/tPoVlvxeLV — Entertainment Weekly (@EW) May 18, 2022

Rest In Peace, Marnie Schulenburg (Alison Stewart, 2007-2010)



Prayers to her loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/EsbfD72atM — As The World Turns (@CBSATWT) May 18, 2022

Marnie Schulenburg era nota al grande pubblico per aver recitato, oltre che in “Così gira il mondo” anche nel reboot di “One life to Live” dove ha interpretato Jo Sullivan. Sono arrivati poi i ruoli come guest-star in show di prima serata come “Blue Bloods”, “Fringe, Elementary”, “Royal Pains” e “The Good Fight”. Nella prossima stagione è in arrivo invece “City on a hill”, serie drammatica dove Marnie sarà Maggie Caysen.

