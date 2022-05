Grave lutto nel cinema. Stavolta il grande schermo è costretto a dire addio ad una vera e propria icona, interprete di film passati alla storia. Lo straordinario attore, conosciuto in tutto il mondo grazie a pellicole meravigliose, è morto. La notizia del suo decesso è arrivata nelle scorse ore, ma stando a quanto riferito dal suo agente, la dipartita è avvenuta l’8 maggio scorso. I familiari però, almeno fino a questo momento, avevano preferito che la notizia della scomparsa di Fred Ward non circolasse.

Il cinema è in lutto per la perdita di un attore dalla personalità e dal talento eccezionali. Prima che diventasse attore, era stato per tre anni nell’esercito e inoltre aveva avuto anche un paio di esperienze come atleta di boxe e boscaiolo. Poi Fred Ward ha inseguito la sua grande passione, ovvero quella della recitazione, e ha studiato alacremente alla ‘New York’s Herbert Berghof Studio’. Da segnalare agli albori della sua carriera alcune interpretazioni in film del regista italiano Roberto Rossellini.





Lutto nel cinema: morto l’attore Fred Ward

Il manager di Fred Ward, che si chiama Ron Hoffman, ha fatto sapere che l’attore è morto a 79 anni. Ma per volere dei parenti dell’uomo non sono stati forniti ulteriori dettagli né sulle cause che lo hanno portato al decesso né dove è avvenuto. Si sa solamente che la famiglia di Ward vive nello stato americano della California. Lui era nato a San Diego nel 1942 e ha recitato in circa 70 film. Di questi, ce ne sono alcuni che sicuramente tutti avranno visto almeno una volta nella loro vita.

Fred Ward è stato protagonista in pellicole di grandissimo successo. Tra le tante, ricordiamo soprattutto Tremors, Il mio nome è Remo Williams e Uomini veri. Ma ha anche recitato in altri film ugualmente interessanti, come Cuore di tuono, Fuga da Alcatraz, I guerrieri della palude silenziosa e America oggi. Ma nella sua vita professionale ci sono anche delle esperienze molto importanti e alcune decisamente più recenti in alcune serie televisive. Ma indubbiamente è stato negli anni Ottanta e Novanta che ha avuto il successo più grande.

Per quanto riguarda le esperienze televisive, Fred Ward ha lavorato a L’età di Cosimo de’ Medici, Cartesius, Omicidi e incantesimi, Magnitudo 10.5, The Last Ride, E.R. Medici in prima linea e True Detective. Nella sua vita privata ha avuto due matrimoni: ha sposato prima la moglie Silvia, concependo il figlio Django, poi nel 1995 era convolato a nozze con Marie-France.

