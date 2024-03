“Scusate per quello che ho fatto”. Kate Middleton lo confessa. È successo un bel casino dopo la pubblicazione della sua prima foto dopo l’operazione. La donna l’aveva pubblicata sui social in occasione della festa della mamma per testimoniare che tutto stava andando bene nonostante i problemi di salute che l’avevano afflitta nei mesi precedenti. Eppure in tanti, anzi, tantissimo, avevano notato qualcosa di strano in quello scatto così sorridente.

La foto in questione ritrae la Middleton all’aria aperta, seduta su una sedia da giardino in abbigliamento casual, circondata dai suoi figli. L’immagine chiaramente trasmette un’atmosfera serena e felice, con l’intento di dissipare alcune teorie del complotto riguardanti proprio l’intervento chirurgico subito dalla principessa di Galles.





Kate Middleton lo confessa

Gli osservatori più attenti avevano però notato dei ritocchi che suggerivano la possibilità che l’immagine fosse stata alterata per contrastare le voci su un decorso post-operatorio complicato per la principessa. È per questo che proprio la diretta interessata ha deciso di scusarsi proprio per quella foto. Ma perché l’ha fatto? Kate Middleton ha ammesso infatti che quella foto di famiglia era stata modificata.

“Come molti appassionati di fotografia – confessa Kate – a volte mi cimento in ritocchi alle mie foto. Mi dispiace per la confusione che questo ha causato,” ha dichiarato la principessa in un messaggio su X. Poco prima c’era persino stata la richiesta di rimozione della foto da parte di alcune agenzie di stampa, a causa della sua non autenticità.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

Per chi non lo sapesse, Kate aveva subito un intervento chirurgico all’addome il 16 gennaio presso la London Clinic, rimanendo ricoverata per 13 notti e osservando un periodo di riposo fino a dopo Pasqua. L’ultima apparizione pubblica della futura regina risaliva a una passeggiata a Sandringham il giorno di Natale. Di recente, è stata diffusa una foto che la ritraeva con occhiali da sole, seduta sul sedile del passeggero di un’auto, vicino al parco che circonda il castello di Windsor, dove la famiglia Galles risiede dal 2022.

