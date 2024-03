“Brutte notizie”. Kate Middleton, un’altra scoperta choc. In questi giorni non si fa che parlare della Duchessa di Cambridge. La donna è stata al centro di un gran vociare riguardo le sue condizioni di salute. Solo ieri poi era stato rivelato che avrebbe partecipato al “Trooping the Colour”, l’evento annuale che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico, previsto per l’8 giugno.

Nonostante un annuncio iniziale del Ministero della Difesa, che aveva persino pubblicizzato la sua presenza sull’evento sul proprio sito, Kensington Palace non ha confermato la sua partecipazione, portando alla rimozione dell’annuncio dal sito dell’esercito britannico dopo solo 12 ore. Questo nuovo episodio ha sollevato ulteriori interrogativi sulla salute della principessa, che non ha fatto apparizioni pubbliche da quando ha subito un intervento addominale il 18 gennaio.





“Brutte notizie”. Kate Middleton, un’altra scoperta choc

La sua assenza ha alimentato varie congetture, ma una recente fotografia scattata il 4 marzo ha mostrato Kate in auto con sua madre, suggerendo che le sue condizioni di salute non sono gravi come alcuni avevano temuto. La foto, che non è stata diffusa dai media britannici per rispettare la privacy richiesta da Buckingham Palace, è stata pubblicata da fonti estere e ha fatto il giro dei social media, offrendo di fatto un aggiornamento sullo stato di salute della Duchessa.

Questo scatto è stato il primo dopo tre mesi di assenza e ha mostrato Kate con un’espressione sorridente, sebbene cercasse di mantenere un basso profilo con occhiali da sole scuri. Il Trooping the Colour è un evento di grande rilievo che vede la partecipazione di oltre 1.400 soldati, 400 musicisti e 250 soldati delle Foot Guards.

“Il Trooping the Colour recensito da Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles, è identico al Trooping the Colour recensito da Sua Maestà il Re – si leggeva sul sito – con l’eccezione che alcuni ufficiali a cavallo aggiuntivi cavalcano quando Sua Maestà il Re è presente. I soldati saranno ispezionati da Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, Colonnello delle Guardie Irlandesi”. La presenza di membri della famiglia reale, come Kate, è tradizionalmente annunciata da Kensington Palace e non dal Ministero della Difesa, il che rende l’errore di comunicazione ancora più evidente.

