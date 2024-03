Kate Middleton torna agli impegni pubblici, ma senza fretta. Arriva l’importante notizia dopo i problemi di salute che hanno colpito la moglie del principe William. Kate si è sottoposta ad una delicata operazione all’addome e in tanti hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni. Negli stessi giorni in cui Re Carlo III ha annunciato al mondo di avere un tumore William ha dovuto annullare la sua partecipazione ad un evento pubblico per “motivi personali”.

E molti ovviamente hanno subito pensato alle condizioni di salute della moglie Kate Middleton. Il fatto che non siano state rivelate le cause della malattia e il riserbo massimo sulla vicenda hanno alimentato le illazioni. Una giornalista di Hello! ha dichiarato: “Se rivelasse il motivo del suo ricovero, la notizia avrebbe un effetto stratosferico“. Ora arriva la notizia del ritorno della principessa alla vita pubblica.

La nota della British Army su Kate Middleton

Già ieri, lunedì 4 marzo, Kate Middleton è tornata a farsi vedere dopo l’intervento programmato di gennaio. La principessa del Galles è stata fotografata in auto con sua madre, a renderlo noto è stata TMZ. Ora si scopre quale sarà il suo primo impegno pubblico dopo l’operazione. Nel frattempo Buckingham Palace ha già fatto sapere che Kate “sta bene”.

L’Esercito di sua Maestà ha fatto sapere che Kate Middleton prenderà parte al Trooping of the Colour, l’evento che celebra il compleanno ufficiale del monarca. La manifestazione si svolgerà l’8 giugno alla Horse Guards Parade di Londra. Kate parteciperà anche alla prova generale per la sfilata del compleanno di Re Carlo il 15 giugno.

Lo scorso 17 gennaio la famiglia reale aveva diramato un comunicato: “Sua Altezza Reale la principessa del Galles, 41 anni, è entrata in ospedale ieri per un intervento pianificato di chirurgia addominale. L’operazione si è svolta con successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa e proseguire la convalescenza”. Nella stessa nota si rendeva noto che “sulla base delle attuali indicazioni mediche, difficilmente potrà tornare alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”. Insomma una bella notizia, il ritorno di Kate, e una brutta, cioè il fatto che il ritorno slitti di almeno due mesi.

