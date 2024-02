Dopo il lutto che ha sconvolto la Royal family si torna a parlare della salute di Kate Middleton. Nelle scorse ore è deceduto a 45 anni Tom Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, ex fidanzato di Pippa Middleton. L’imprenditore è stato trovato senza vita in una residenza nel Gloucestershire, domenica sera: i soccorsi, allertati immediatamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A esprimere profondo cordoglio, a nome di tutta la famiglia reale, anche re Carlo III e Camilla attraverso un portavoce di Buckingham Palace: “Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”.

Leggi anche: “Tumore più grave di quello che dicono”. Re Carlo, brutte voci da Londra sulla sua salute





Kate Middleton, William annulla un impegno all’improvviso

Tornando a Kate Middleton, c’è preoccupazione in tutto Regno Unito dopo l’ultima notizia. Nella giornata di mercoledì 28 febbraio, infatti, il principe William avrebbe dovuto partecipare a un evento ma per “motivi personali” ha dovuto disdire all’ultimo.

Avendo improvvisamente cancellato uno dei suoi impegni ufficiali a Windsor e indicando come causa dei non meglio specificati “motivi personali”, il pensiero di molti è andato non solo al padre, che continua le cure per il cancro, ma in particolare alla moglie. Anche Kate Middleton è infatti in convalescenza dopo il delicato intervento all’addome e non si è ancora mostrata in pubblico.

Per questo motivo c’è chi ha il dubbio che non sia stata detta tutta la verità circa la salute della principessa. Kensington Palace ha assicurato che l’assenza del Principe William non ha nulla a che fare con la moglie, che “sta bene” ed è in via di ripresa, ma questa rinuncia all’ultimo ha dato il via ai sospetti.