Finalmente Kate Middleton è stata avvistata per la prima volta, da quando si è sottoposta ad un’operazione ormai quasi due mesi fa. Era infatti il 16 gennaio, quando dal palazzo reale avevano fatto sapere che la moglie di William era finita sotto i ferri per un problema all’addome non meglio specificato. Adesso è stata ripresa in foto, ma per molti c’è qualcosa che non quadra.

Infatti, dopo aver visto Kate Middleton in foto, alcuni hanno iniziato a scrivere commenti molto dubbiosi. La paparazzata è stata pubblicata sia dal sito TMZ che in esclusiva in Italia dal settimanale Chi. In particolare, a non convincere è stato il look scelto dalla principessa del Galles, che ha fatto immediatamente emergere delle teorie decisamente clamorose.

Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: sorgono dubbi

Ci sono ancora delle perplessità in merito alla salute di Kate Middleton, dato che Buckingham Palace ha preferito non fornire molti dettagli sull’operazione. Ma questa nuova foto ha alimentato nuove congetture e non ha chiarito definitivamente i dubbi dei sudditi. Il sito Gossip e Tv ha riportato infatti alcune teorie complottiste che stanno uscendo fuori in queste ore.

In questo scatto Kate è in auto, seduta al lato passeggero, mentre alla guida c’è sua madre Caroline. La principessa del Galles ha indossato degli occhiali da sole e quindi il suo volto non era ben riconoscibile. Ha comunque leggermente sorriso, ma sul web c’è chi ha avanzato ipotesi incredibili. Per molti è stato strano vederla senza la presenza degli uomini della scorta, mentre altri sono sicuri che invece non fosse lei ma Pippa Middleton, cioè sua sorella.

They wanted whoever this woman is pretending to be Kate Middleton to be seen lol. That’s right baby change that narrative pic.twitter.com/QAZgx2bqgF — Meech (@MediumSizeMeech) March 4, 2024

Altri utenti hanno parlato persino di una sosia, scelta dalla famiglia reale per tranquillizzare sullo stato di salute di Kate. Ma il settimanale Chi ha invece scritto che “queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma. Sebbene affaticata Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi”.