Kate Middleton, la prima foto “ufficiale” dopo l’operazione. Negli ultimi giorni c’è stata grande apprensione riguardo le condizioni di salute della moglie del principe William. L’intervento all’addome, in assenza di informazioni chiare da parte dei Reali, ha spalancato le porte a numerose e pesanti illazioni. Si è parlato di una lunga convalescenza. Inoltre nello stesso periodo Re Carlo III ha annunciato di avere un tumore.

Insomma non un periodo facile per la famiglia reale con il principe William costretto a rinunciare ad un evento pubblico e tante indiscrezioni sulla situazione di Kate. Poi è arrivata la prima foto, quella dove vediamo la principessa in auto con la mamma. La principessa del Galles indossava occhiali da sole e quindi il suo volto non era ben riconoscibile. E giù, ancora tante voci e teorie. Finalmente arriva la prima foto ufficiale.

Kate Middleton sorride e in GB tirano un sospiro di sollievo

Nelle ultime ore ci sono state polemiche e congetture anche sull’annuncio della partecipazione di Kate Middleton al Trooping of the Colour, l’evento che celebra il compleanno ufficiale del monarca. Generalmente è infatti Kensington Palace a dare la notizia e addirittura l’annuncio del Ministero della Difesa è stato cancellato dopo 12 ore. A tre mesi dall’intervento, dunque, il mistero continua.

Almeno fino a quando Kate Middleton non pubblica la foto sorridente coi figli George, Charlotte e Louise. E scrive: “Grazie per il sostegno continuo“. La foto è stata scattata dal principe William. Almeno in questo caso non ci sono dietrofront e probabilmente in tanti hanno tirato un sospiro di sollievo. Tuttavia non c’è ancora una data certa del ritorno alla vita pubblica da parte della principessa.

Fonti interne della Royal Family avevano fatto sapere che il ritorno in pubblico di Kate Middleton non sarebbe avvenuto prima di Pasqua. Staremo a vedere. Quel che è certo è che la principessa è stata operata lo scorso 17 gennaio ed è rimasta alla London Clinic per ben 13 notti. Non è ancora stato reso noto il motivo dell’intervento anche se sono state smentite correlazioni con un presunto tumore.

