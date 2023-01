Va all’ospedale con un sintomo banale ma è un tumore: “Fate attenzione”

Va in ospedale per un mal di schiena, scopre un tumore. È la triste vicenda di Carl Scott, 19enne che a Newcastle, in Inghilterra, ha avuto la brutta notizia dopo essersi recato in ospedale a causa di un forte mal di schiena che da giorni gli procurava dolore. Il medico gli ha detto che aveva una rara forma di sarcoma, chiamata rabdomiosarcoma alveolare, che si era ormai diffusa in varie parti del corpo.

Tre settimane dopo il giovane è morto. Sul responso dopo averlo visitato i medici non avevano dubbi: Carl aveva un sarcoma, un raro tumore ai tessuti molli, che si era orma i diffuso in quasi tutto il corpo. Dopo quella diagnosi nefasta il 19enne Carl Scott ha vissuto soltanto per altre tre settimane.

Il dolore della mamma di Carl: “È successo così in fretta”

Scioccata la mamma di Carl Scott, Clair Abraham che, sconvolta dal dolore, afferma: “Mio figlio è andato in ospedale per problemi alla schiena, sentirci dire che aveva un tumore è stato uno choc” il suo racconto ai giornali inglesi. La donna ha spiegato che le condizioni di suo figlio si sono aggravate in così poco tempo che non ha avuto modo di elaborare in alcun modo quello che stava accadendo.

“Tutto è successo così in fretta – ha detto la mamma di Carl – Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili. Tutto era così sfocato e non abbiamo avuto il tempo di assorbire molto. Non avevo mai sentito parlare di sarcoma prima. Sono tornato a casa, l’ho cercato su Google e mi sono reso conto di quanto fosse grave”.

Il rabdomiosarcoma è un tumore maligno che prende origine dalle cellule della muscolatura striata. È un tumore tipico del bambino: l’età media di insorgenza è 6 anni, con due picchi tra i 2 e i 6 anni e tra i 15 e i 19 anni.

