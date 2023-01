L’hanno trovata morta in casa: picchiata e strangolata la notte di Capodanno. Una ragazza di 28 anni ha perso la vita in un appartamento di Liberty Street a Cork City: il suo nome è Bruna Fonseca, 28 anni, di origini brasiliane. Un uomo di 20 anni rimane in custodia in relazione alla morte della ragazza, mentre le indagini proseguono: è stata trovata senza vita la mattina dell’1 gennaio in un appartamento.

Successivamente è stata dichiarata morta sul posto dopo che i tentativi di rianimarla erano falliti. Il corpo di Bruna Fonseca è stato prelevato dalla scena intorno all’ora di pranzo e trasportato all’ospedale universitario di Cork per un esame post mortem. Ciò è stato condotto dall’assistente patologo statale, il dottor Margot Bolster, tuttavia, i risultati non sono stati rilasciati per motivi operativi. La scena è stata sigillata per un completo esame tecnico e forense da parte dell’Ufficio Tecnico dei poliziotti irlandesi.

Bruna Fonseca trovata morta in casa: aveva 28 anni

In un aggiornamento, un portavoce del corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda ha dichiarato: “A Cork si continua a indagare sulla morte della 28enne Bruna Fonseca il cui corpo è stato scoperto in una proprietà residenziale in Liberty Street, Cork City, questa mattina domenica 1 gennaio 2023”. “Gli agenti della divisione scene del crimine stanno continuando a esaminare la scena del crimine che rimane sigillata. Le indagini sono in corso e seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

Bruna Fonseca era originaria di Formiga nel Minais Gerais in Brasile, lavorava come addetta alle pulizie presso il Mercy University Hospital nella città di Cork. Era una bibliotecaria qualificata e si era laureata al Centro Universitário de Formiga. Viveva in Irlanda da meno di un anno. Saranno compiuti sforzi per tracciare gli ultimi movimenti noti del defunto. Verranno effettuate indagini porta a porta e verranno esaminati i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona.

L’area è sede di numerose attività commerciali, quindi gli inquirenti potranno accedere a filmati che potrebbero aiutarli nelle loro indagini. Si ritiene che i segni sul collo della signora Fonseca indichino che è stata strangolata manualmente dopo una violenta colluttazione in cui è stata anche picchiata. La scoperta del corpo senza vita della ragazza è stata fatta dal corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda alle 6,30 dopo essere stato avvisato di un incidente nell’appartamento sopra un parrucchiere.