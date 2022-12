“Vola in paradiso”. Incidente choc, la vip muore sul colpo a 21 anni: la terribile notizia

Ali Spice, star di TikTok, è morta in un incidente. La giovane 21enne diventata famosa sulla nota piattaforma dove conta quasi un milione di follower è rimasta vittima di un brutto sinistro lo scorso 12 dicembre in Florida. La notizia purtroppo è stata confermata dagli amici.

Numerosi i messaggi di cordoglio per il tragico destino di questa giovane ragazza. Ariane Avandi, ad esempio, ha scritto: “Il mio cuore spezzato non può nemmeno a descrivere come mi sento in questo momento. Ali sei una delle anime più vibranti, belle dentro e fuori, genuine e amorevoli che ho avuto il privilegio di conoscere. Sei un’amica straordinaria e una donna incredibilmente talentuosa e appassionata”.

I messaggi degli amici e della mamma di Ali Spice

Anche Lain Farrel, una sua fan, ha dedicato un commosso messaggio ad Ali Spice: “Non posso crederci, onestamente. Abbiamo condiviso lo stesso compleanno. La vita è davvero folle”. Un follower, invece, ha commentato così uno degli ultimi post della ragazza: “Non te lo meritavi. Spero che tu stia volando in alto nel paradiso. Hai avuto un enorme impatto sulla mia vita. Ti amo così tanto”.

Sulla dinamica dell’incidente non sono stati resi noti dettagli, la polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo. Purtroppo Ali Spice non è l’unica star di TikTok ad essere deceduta in un incidente stradale. In estate, ad agosto, la stessa sorte era toccata a Timothy Isaiah Hall. Il ragazzo, noto con lo pseudonimo di Timbo the Redneck, è morto a soli 18 anni dopo esser finito fuori dal finestrino mentre stava cercando di fare un video.

Proprio la madre di Timbo, Tassie, aveva confermato attraverso un video sul suo profilo TikTok che si era trattato di un “brutto incidente”. Poi aveva aggiunto: “Non ce l’ha fatta. Voglio ringraziare tutti i fan che aveva. Amava TikTok e credeva in tutti i fan. Ha significato molto per lui il vostro supporto”.

