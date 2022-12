“Non potevano fare altro”. Stop a Cristiano Malgioglio, la notizia è appena arrivata

Cristiano Malgioglio, la brutta notizia è appena arrivata. Come tanti sanno la settimana scorsa, mercoledì 7 dicembre, su Rai 2 è iniziato il nuovo programma condotto dal paroliere siciliano, “Mi casa es tu casa”. Nel corso del primo appuntamento il cantautore ha intervistato Heater Parisi facendo con lei una lunga chiacchierata affrontando tanti argomenti dal gossip ai ‘segreti’… Poi spazio al cantante che ha stupito tutti all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, ovvero Sam Ryder.

In questi giorni Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo parlando ovviamente della partenza di Mi casa es tu casa. Tra i tanti momenti emozionanti il cantautore e conduttore ne ha scelto uno, quando Heater Parisi ha incontrato la figlia di Stefania Ruotolo: “Non si vedevano da tanti anni: quando Stefania se n’è andata per un tumore, Federica stava sempre con Heather”. Ora, però, da Rai 2 è arrivata una brutta notizia per Cristiano.

Leggi anche: “Mi sposo”. Cristiano Malgioglio, l’annuncio bomba in diretta. “Il tuo fidanzato…”





Salta la seconda puntata di “Mi casa es tu casa”

Nel secondo appuntamento con Mi casa es tu casa Cristiano Malgioglio ospiterà Ilona Staller, in arte Cicciolina. I curiosi, però, dovranno aspettare prima di vedere l’intervista all’ex attrice hard. Il profilo Twitter ufficiale di Rai 2, infatti, ha reso noto che la seconda puntata del programma non andrà in onda domani, mercoledì 14 dicembre. È mistero sui motivi di questo slittamento.

È probabile che Rai 2 abbia deciso di rinviare l’appuntamento con Mi casa es tu casa per evitare la concorrenza con la semifinale dei campionati mondiali di calcio in Qatar tra Francia e Marocco. Il programma sarà trasmesso nuovamente mercoledì prossimo, 21 dicembre.

parte male #MiCasaEsTuCasa su Rai2 che fa appena il 5% di share #AscoltiTv pic.twitter.com/bIKm3F3isa — 🧞‍♀️ – Elite/RealBrown Era (@zioale_) December 8, 2022

Va segnalato intanto che la prima puntata del programma non ha riscosso un gran successo di pubblico. Solo il 5 di share per una trasmissione di prima serata non è un granché. E anche se Cristiano Malgioglio ha spesso affermato di non avere l’ansia degli ascolti tv Rai 2 ha preferito cautelarsi rimandando la seconda puntata. Al suo posto la seconda rete della tv pubblica trasmetterà il film “Il principe dimenticato” con Omar Sy.

“Mi dispiace, devo dirtelo”. Amici 22, tristezza e lacrime tra i due allievi