“Mi sposo”. Cristiano Malgioglio, l’annuncio bomba in diretta. “Il tuo fidanzato…”

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Ballando con le stelle e in occasione della puntata di venerdì 2 dicembre è stato ballerino per una notte. Il celebre paroliere è ricercatissimo in questo periodo, ma va solo dove si sente a casa. Milly Carlucci è una sua grande amica, tra i due c’è stima, e per questo motivo ha accettato di partecipare al programma.

Nel frattempo Cristiano Malgioglio intanto scalpita per il debutto del suo nuovo programma che si intitola “Mi casa es tu casa”. Si tratta di uno show in cui il cantante indosserà i panni di conduttore ed intervisterà personaggi noti, sulla falsa riga di quello che è stato “A raccontare comincia tu” della compianta Raffaella Carrà. Il programma, originariamente pensato per Rai3, è stato poi spostato nel palinsesto di Rai2, dove debutterà a breve.

Cristiano Malgioglio annuncia il suo matrimonio: “Mi sposo”

L’ospitata alla semifinale di Ballando con le Stelle, è stata anche l’occasione per rinnovare l’invito a tutto il pubblico a seguire il nuovo programma di Cristiano Malgioglio, su cui aleggia grande curiosità: “Sono riuscito ad avere Sam Ryder, arrivato secondo allo scorso Eurovision Song Contest e mia grande passione – ha detto a Sorrisi e Canzoni Tv -. È stato molto carino, aveva una sola data libera, visto che sta lavorando tanto in giro per il mondo, ed è voluto venire da me per presentare il nuovo album “There’s nothing but space, man!” e cantare il singolo “Somebody”. Sempre nella prima puntata ci sarà anche Heather Parisi come non l’avete mai vista”

Cristiano Malgioglio non finisce mai di stupire e ai microfoni di Oggi è un altro giorno è stata mandata in onda un’intervista al paroliere realizzata nel backstage di “Ballando con le Stelle” dall’inviato Valerio Scarponi. In questa occasione Malgioglio ha annunciato il suo matrimonio. Stava parlando del più e del meno e all’improvviso si è rivolto direttamente a Serena Bortone dicendo di intenzione di recarsi nello studio di “Oggi è un altro giorno” in qualità di ospite e in compagnia del suo fidanzato, presentandolo in maniera ufficiale e per la prima volta in tv.

Malgioglio è sembrato un fiume in piena e ha detto, tra il serio e il faceto, all’inviato del programma: “Mi sposo! Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io!”. In studio era presente anche Iva Zanicchi che ha sorriso e ha commentato in questo modo la notizia bomba: “Non so se sia vero quello che dice… Cristiano, hai 3 o 4 fidanzati: devi sceglierne uno!”.