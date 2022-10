Cristiano Malgioglio, poche puntate del nuovo Tale e Quale Show ma il suo ‘bersaglio’ è già chiarissimo: Valeria Marini. Intanto la terza puntata, che è andata in onda venerdì 14 ottobre 2022, si è conclusa con un ex aequo: hanno vinto la coppia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e Valentina Persia.

I due comici, finiti finora in fondo alla classifica si sono presi la loro rivincita indossando i panni di Stanlio e Ollio, mentre la Persia: sono stati i più votati da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Ubaldo Pantani/Mario Giordano (quarto giudice speciale), mentre la Persia è riuscita a trionfare perché praticamente votata in massa dagli altri concorrenti.

Cristiano Malgioglio, Valeria Marini è Patty Pravo: “Chiamate un’ambulanza!”

Valeria Marini si è posizionata ultima nella classifica della terza puntata per la sua imitazione di Patty Pravo, ma soprattutto continua a essere riempita di critiche da Cristiano Malgioglio. A maggior ragione venerdì sera, dopo essersi cimentata nel brano ‘La bambola’. C’è però da dire che la showgirl stellare la prende sempre col sorriso…

Un’imitazione per niente semplice quella affidata alla Marini, sia sotto il profilo dell’estetica che, soprattutto, quello della voce particolare dell’artista di cui abbiamo visto uno spezzone di Canzonissima. C’era quindi tanta attesa e curiosità per il giudizio, in particolare per quello di Cristiano Malgioglio visti i precedenti.

E anche questa volta non si è risparmiato: “Quando canti mi spavento, mi si spacca il cuore. È un’agonia.”, ha esordito Cristiano Malgioglio mentre si misurava la pressione in diretta. Ha chiesto anche l’intervento di un’ambulanza, dopo aver visto e sentito Valeria Marini. Che, ha precisato, ha avuto problemi con la voce perché si era svegliata afona venerdì mattina. Che succederà nella prossima puntata?