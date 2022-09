Cristiano Malgioglio ha un nuovo fidanzato, scopriamo chi è. L’istrionico e simpatico paroliere siciliano è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano e non solo. La sua partecipazione a diversi programmi tv e reality sono spesso caratterizzate da racconti inediti e momenti emozionanti. Poco tempo fa il vippone ha fatto discutere per un’uscita infelice all’Eurovision sulla concorrente Chanel: “Una versione discount di Jennifer Lopez” la definì Malgioglio.

Polemiche a parte Cristiano Malgioglio ha attraversato un periodo piuttosto delicato ultimamente. Ha infatti scoperto di avere un tumore, che fortunatamente si è rivelato benigno. Tutto è iniziato in modo del tutto casuale: “Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo”. Ora per lui si avvicina il momento di tornare protagonista in tv con il programma “Mi casa es tu casa”.





Cristiano Malgioglio di nuovo innamorato

Recentemente Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione al settimanale Oggi: “In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora…”. E, come era prevedibile, l’identità del suo nuovo fidanzato è stata resa nota. A dare la notizia è stato il giornalista Alberto Dandolo sull’ultimo numero in edicola del magazine Oggi. In realtà, ha rivelato l’esperto di gossip, per il compositore si tratta di un ritorno di fiamma.

“È tornato insieme ad un suo vecchio amore – ha scritto Dandolo – Lui si chiama Michael…”. Cristiano Malgioglio in love, dunque, in attesa che il prossimo 30 settembre festeggi il compleanno di Giorgio Panariello a Tale e Quale Show. Il suo ultimo fidanzato era stato un nutrizionista turco trentenne. Ma chi è il suo nuovo compagno?

Dandolo ha rivelato che si chiama Michael, ha 39 anni ed è del Nord Irlanda. Inoltre come lavoro pare faccia l’artista: “Trattasi di un artista trentanovenne nordirlandese di nome Michael con cui Malgioglio è stato fidanzato per oltre un decennio”. Insomma si tratta di una storia d’amore in due tempi e stavolta chissà che non sia quella buona.

