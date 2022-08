“Sì, lo amo”. Cristiano Malgioglio e il fidanzato: innamorato pazzo, ha perso la testa per lui

Cristiano Malgioglio è innamorato, il cantante e compositore lo ammette pubblicamente. Sarebbe un amore folle che arriva dopo la rottura con il fidanzato turco. Quello appena trascorso è stata un anno molto movimentato per Cristiano, teso tra le critiche post Eurovision e la confessione sul tumore. La scoperta del cancro sarebbe avvenuta in modo del tutto casuale. Cristiano Malgioglio ha ricordato così quel momento: “Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo”.



Un cancro scoperto fortunatamente per tempo, ma il ricordo di quella esperienza non andrà mai via. Tutto ha avuto inizio da un tatuaggio di Jennifer Lopez: “Dovevo farlo lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto”, racconta Cristiano Malgioglio.





Cristiano Malgioglio è innamorato, di chi è ancora un mistero



Fortunatamente tutto è andato per il meglio e ora Cristiano è pronto per una nuova sfida. In autunno infatti ci sarà il suo debutto come conduttore. Il programma su Rai 3 si chiamerà ‘Mi casa es tu casa’. A spiegare il format ci pensa Tv Blog: “il programma si svolgerà proprio nella casa romana del cantautore, dove accoglierà alcuni ospiti con i quali dialogherà, giocherà, canterà, cenerà, insomma farà tutte quelle cose che abitualmente si fanno quando si accoglie un ospite a casa propria”. (Leggi anche Cristiano Malgioglio, l’annuncio più bello: “Dopo 40 anni”).



“Il tutto avrà un sapore autenticamente informale fra i vari ambienti della casa, questo per scavare nella dimensione intima dell’ospite di turno, in una diretta-differita che saprà così cogliere i momenti quanto più veri possibili di questi dialoghi”. Insomma spettacolo assicurato. Del resto Cristiano ha abituato a questo ed altro con i suoi modi divisivi.



Modi con i quali ha confessato il suo amore per Jennifer Lopez:“per lei potrei diventare eterosessuale”, ha spiegato. E la sua nuova passione. Al settimanale Oggi infatti Cristiano ha confessato di essere innamorato. “Tutto bene, grazie…In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora…”. E di sicuro non lo saprà ancora per poco.

