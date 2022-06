“Dopo 40 anni”. Che gioia per Cristiano Malgioglio, l’annuncio più bello (ed emozionante) dopo tanti anni

Cristiano Malgioglio condurrà un nuovo programma tutto suo. Il paroliere e conduttore è uno dei volti più popolari della tv e della musica italiane. Recentemente aveva fatto parlare di sè innescando alcune polemiche alla conduzione dell’Eurovision. Maglioglio è stato fortemente criticato per alcune parole offensive nei confronti di una concorrente. L’ex GF Vip ha definito la cantante e attrice Chanel, rappresentante della Spagna, come “una versione discount di Jennifer Lopez”.

Al di là delle polemiche, comunque, Cristiano Malgioglio è molto amato dal pubblico per la sua energia, la sua ironia, il suo essere politicamente scorretto. Recentemente è stato confermato nel cast di “Tale e Quale Show”. Ma è stata un’altra la notizia che lo ha reso felice negli ultimi giorni. È stato lui stesso a fare l’annuncio. Nella prossima stagione lo vedremo protagonista con un programma tutto suo…





Cristiano Malgioglio debutta alla conduzione: “Sono molto emozionato”

Cristiano Malgioglio ha commentato così la notizia del debutto alla conduzione di “Mi casa es tu casa”. Il programma andrà in onda da giovedì primo dicembre in prima serata su Rai3. Lo show rappresenta l’ideale prosecuzione di “A raccontare comincia tu”, lo storico programma di Raffaella Carrà. “Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un’eredità che è troppo importante” le prime parole di Malgioglio.

Cristiano Malgioglio condurrà in solitaria “Mi casa es tu casa” ed è felicissimo: “Per me è un grandissimo onore. Doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare dopo 40 anni alla conduzione di un programma tutto mio. Sono stato sempre la spalla di qualcuno. Per carità, è stato bellissimo anche quello, perché da tutti ho preso qualcosa e soprattutto ho incontrato grandi amici. Ma adesso tocca a me!”.

Per quanto riguarda la conferma a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio dice: “La spalla per Carlo Conti continuerò a farla, divertendomi parecchio. Tornerò nel programma di Carlo, che è un collega stupendo, e poi debutterò nel programma tutto mio”. “Mi casa es tu casa” proporrà una divertente chiacchierata con personaggi del mondo dello spettacolo e tutto avverrà nell’originale casa di Cristiano “in un’atmosfera che ricorda i film di Pedro Almodovar”. Insomma, non siete già curiosi di vedere la prima puntata?

