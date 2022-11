Ancora polemiche a Tale e Quale Show con Cristiano Malgioglio protagonista. Nella puntata andata in onda nella serata di venerdì 4 novembre su Rai1, il giudice del programma di Carlo Conti ha assistito ad un’esibizione canora di una delle concorrenti ed è rimasto scioccato dalla performance artistica. Non ha usato parole dolci nei confronti della donna, che ha imitato una delle cantanti più straordinarie del pianeta. L’impegno c’è stato, ma Malgioglio non è rimasto affatto soddisfatto e dunque le parole gli sono uscite copiose dalla sua bocca.

Ma a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha avuto un battibecco pure con la collega Loretta Goggi. Quest’ultima ha detto: “Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli il valore all’impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso stia bene. E poi ha ballato molto bene, hai un fisico eccezionale”, in riferimento alla concorrente criticata dal giudice. Poi è stata interrotta diverse volte dall’uomo e si è indispettita: “Allora non parlo più, non fa niente. Non conta più niente”.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio attacca Valeria Marini

Niente da fare dunque a Tale e Quale Show. Cristiano Malgioglio non ha cambiato opinione su una delle concorrenti e la donna è stata letteralmente distrutta a parole e anche con un gesto simbolico. Lui ha indossato un velo e ha commentato: “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Per il semplice fatto che la Marini, imitando Madonna in modo terribile con il brano, il più difficile, Vogue. Potevi fare la Isla Bonita e magari sarebbe stato meglio”.

Quindi, è stata Valeria Marini ad interpretare ed imitare Madonna ma il giudizio di Cristiano Malgioglio è stato implacabile. Dopo il commento di lui, è intervenuto anche l’altro giudice Giorgio Panariello che ha comunque preferito utilizzare toni più ironici e distensivi: “Tu lo conosci Paolo Brosio, Madonna?”. E lei ha subito detto: “Ma Paolo Brosio di Medjugorje? Lui ha detto che ti conosce molto bene”. Dunque, c’è stato anche divertimento dopo l’esibizione della showgirl, che non è per niente apprezzata dal paroliere.

Tutti in “posa” per la performance di Valeria! 🌟 Rivedi l’esibizione di Valeria Marini che interpreta Madonna qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow @ValeriaMariniVM pic.twitter.com/0JzvtnZryX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 4, 2022

Questi i commenti di alcuni utenti su Twitter: “Una catastrofe Valeria Marini”, “Ma l’espressione schifata dei ballerini che la guardavano, appena ha terminato di scempiare in modo imbarazzante sua maestà Madonna?”, “Più che una stella sembra una stalla”, “Ma è davvero troppo pesante”, “Più che Madonna sembra Amanda Lear”.