“Posso dire una cosa?”. Loretta Goggi gela tutti a Tale e quale show. Silenzio e poi solo applausi

Tensione tra i due giudici di Tale e Quale Show, durante la puntata di ieri, 4 novembre, a seguito del giudizio del cantautore sull’esibizione di Valeria Marini. La showgirl sarda ha vestito i panni di Madonna e anche questa volta il giudizio di Malgioglio è stato severissimo. D’altronde il ruolo di Malgioglio è proprio quello di essere spietato rispetto agli altri membri della giuria.

Ma questa volta Loretta Goggi si è letteralmente infuriata per le parole che il cantautore ha avuto nei confronti di Valeria Marini e quindi anche dello staff che lavora nel dietro le quinte di Tale e quale show, programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno il venerdì in prima serata. Mentre Loretta Goggi commentava l’esibizione di Valeria Marini, Cristiano Malgioglio si è messo in mezzo per sottolineare come il trucco della showgirl non fosse fatto bene in modo fa farla somigliare alla grande cantante.

Tale e Quale Show, lite tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi

Immediata la reazione di Loretta Goggi, che oltre alle parole ha mostrato tutto il suo disappunto con la mimica facciale. “Voglio dire una cosa a Cristiano – ha detto la Goggi con un tono molto serio e a tratti infuriato – qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore, loro si fanno un bel eh? Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli il valore all’impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. E poi ha ballato molto bene, Valeria hai un fisico eccezionale”.

La risposta di Loretta Goggi ha incassato l’applauso del pubblico e dello staff di Tale e quale show che si trovava in prima fila e del pubblico che assisteva allo spettacolo. “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Per il semplice fatto che la Marini, imitando Madonna in modo terribile con il brano, il più difficile, Vogue… potevi fare La Isla Bonita… magari sarebbe stato meglio”, aveva detto poco prima Cristiano.

E fu così che Malgioglio scatena l'ira di Loretta Goggi #taleequaleshow pic.twitter.com/5LBa9r2sUg — Davide (@Iamdavide1) November 4, 2022

Mente Loretta parlava è stata interrotta nuovamente da Malgioglio e così ha perso la pazienza: “Non parlo più, non fa niente”, ha detto irritata. “Ma figurati, tanto qui regine, imperatori, non conta più niente”, ha detto ancora la giudice di Tale e quale show invitata da Carlo Conti a proseguire il suo discorso. Il video è diventato virale sui social.