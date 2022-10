Quinta puntata di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti. Altra vittoria per Antonino che questa volta ha imitato Loredana Bertè. Non si è trattato di una sfida facile per il cantante che si è dovuto cimentare con una delle voci più belle e graffianti del panorama italiano. La sua performance ha conquistato il pubblico e la giuria che lo ha premiato con 65 punti.

Gli undici concorrenti si sono immedesimati, cantando dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, nei personaggi della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Oltre Alessandra Mussolini che si è decisa a imitare la zia Sophia Loren, a conquistare gli applausi del pubblico anche la performance di Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Biagio Izzo, quest’ultimo ospite della serata per completare il trio.

Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show stronca Antonino

La performance di Antonino è stata acclamata da una lunga standing ovation ma, a sorpresa, non ha convinto Cristiano Malgioglio che l’ha stroncato senza mezzi termini: “Mi sono rifiutato di guardarti”. A tali parole però il pubblico in studio ha subito fatto seguire un coro di disapprovazione tanto che il giudice ha poi chiarito meglio il suo concetto facendo un mezzo dietrofront. Dopo la rivolta del pubblico di Tale e Quale Show, il giurato più severo e duro è tornato sui suoi passi chiarando meglio il suo concetto: “La tua voce è bellissima, ma vestito cosi sei terribile non fare più personaggi femminili…perché deve vestirsi da donna?”.

Quindi ha preso la parola il conduttore Carlo Conti che ha spiegato che i personaggi da imitare non li scelgono i concorrenti mentre Giorgio Panariello, invece, sentendo le parole ‘vestirsi da donna’ scoppiando a ridere ha ammesso: “Senti chi parla!” Insomma l’imitazione di Antonino di Loredana Bertè non ha convinto Cristiano Malgioglio.

Da Antonino a Loredana il passo è breve! 🎶 Rivedi l’esibizione di Antonino che interpreta Loredana Bertè qui 👉 https://t.co/dpBfXRw7eK#taleequaleshow @antoninomusic pic.twitter.com/4P3rLWbmWM — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022

A Tale e Quale Show è stata Loretta Goggi a complimentarsi con Antonino. Infatti la giurata più longeva del programma ha rivelato: “Sono veramente senza parole perché è vero che lei ha la voce roca… che lui è portato …ma lei è una donna quindi riuscire a fare tutto questo rimanendo fedele alla voce femminile senza artefarla è stato veramente eccezionale. E poi questo modo di sentirla è come quello che io mi permetto di dire provo quando faccio Mina”.