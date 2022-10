Alessandra Mussolini, un vero colpo di scena sul palcoscenico di Tale e Quale Show. In gara come molti altri concorrenti, di recente Alessandra Mussolini era stata tirata in ballo da una notizia che ha sollevato non poco polverone. Poi l’intera vicenda si è conclusa così: una vera sorpresa sul palcoscenico dello show di Carlo Conti.

Alessandra Mussolini imita Sophia Loren sul palcoscenico di Tale e Quale Show. Sarebbe stato il sito di Davide Maggio ad aver fatto sapere negli scorsi giorni che i problemi erano sorti già nel dopo puntata, “dopo che la Mussolini ha appreso l’identità del nuovo personaggio da imitare. Vi diciamo di più: questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata”.

Alessandra Mussolini imita Sophia Loren a Tale e Quale Show: la decisione dopo la polemica

Intervento immediato anche del manager di Alessandra Mussolini poco dopo. Nando Moscariello infatti ha poi confermato sui social che “la performance di Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren a tale e Quale Show è a rischio”. Una grande difficoltà emotiva per Alessandra Mussolini nell’interpretare i panni dell’amata zia e sorella della madre. L’ ex deputata avrebbe preso una posizione netta confermando di non essere in grado, emotivamente, di affrontare l’imitazione di Sophia Loren: “C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione…per una questione di responsabilità”.

“Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre”.

Ripensamento arrivato davanti alle telecamere e grande sorpresa tra il pubblico quando Alessandra Mussolini ha fatto il suo ingresso in puntata cantando ‘Tu vuò fa l’americano’, tratto dal film La baia di Napoli. (“Grave e dannoso”. Tale e Quale, bufera su Alessandra Mussolini: caos per una frase).

Polemiche che non potevano che riversarsi su Twitte, dove a detta di alcuni utenti si sarebbe trattato di un siparietto atto a incentrare l’attenzione su Alessandra Mussolini: “Tutta la settimana e lei mercoledì sui social diceva che aveva abbandonato e che chiedeva un altro personaggio…ma perché devono prenderci per il c***?”, ha scritto un utente.

E ancora: “Tanto rumore per nulla”, “La Mussolini è riuscita nel suo intento, far parlare di sé durante tutta la settimana”, “La Mussolini ha creato tutto questo drama solo per far parlare di sé”. Alcuni fan del programma non sembra abbiano per nulla gradito il ripensamento della nipote di Sophia Loren. L’ex deputata tornerà a parlare sulla questione? Si vedrà.